Vaksinen: Kommer med advarsel etter at folk fikk reaksjoner

Britiske helsemyndigheter advarer om at folk som har hatt «betydelige» allergiske reaksjoner foreløpig ikke bør få koronavaksinen til Pfizer og Biontech.

Advarselen kommer etter at to ansatte i helsevesenet NHS, som var blant de første som ble vaksinert i landet, fikk allergiske reaksjoner og måtte få behandling.

Begge har hatt allergiske reaksjoner tidligere, og de er nå på bedringens vei.

Det britiske legemiddelverket MHRA råder nå at folk «med betydelige erfaringer med allergiske reaksjoner ikke får denne vaksinen», for å være føre var. Dette gjelder folk som har reagert på medisiner, mat eller vaksiner tidligere, ifølge MHRA.

Tirsdag meldte det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA at vaksinen fra Pfizer og Biontech er både trygg og effektiv.

– Det er ikke funnet spesielle sikkerhetsproblemer som kan hindre en hastegodkjenning, står det i en kort uttalelse fra FDA.

Etaten har gått gjennom data fra 38.000 personer som har deltatt i utprøvingen av vaksinen. De er blitt fulgt opp gjennom to måneder etter at de fikk den andre vaksinedosen.

En FDA-komité skal torsdag avgjøre om vaksinen kan hastegodkjennes, og uttalelsen tyder på at vaksinen vil få grønt lys til bruk i USA. Vaksinen er allerede godkjent i Storbritannia, som tirsdag satte i gang massevaksinasjon av befolkningen.

FDA oppgir at vaksinens virkegrad er 95 prosent, uavhengig av alder, kjønn eller etnisitet. Det er heller ikke meldt om problemer for personer med andre sykdommer.

De understreker likevel at ytterligere studier må til for å finne ut om vaksinen også vil forhindre de mest alvorlige koronatilfellene, hvor lenge den gir beskyttelse mot viruset og om den virker for folk som er tidligere koronasmittet.

Onsdag ble vaksinen også godkjent i Canada.

