Valdimir Putin vil ha fotobevis av Donald Trump

Vladimir Putin vil gjerne se fotobevis, og nå vurderer Donald Trump å legge frem videobilder av angrepet der Abu Bakr al-Baghdadi ble drept.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Russland roser USAs operasjon som endte med at Abu Bakr al-Baghdadi døde, men mener samtidig at amerikanerne må bevise at IS-lederen er død.

– Våre soldater så amerikanske fly i området, de så droner som kan ha jobbet i området, som Trump hevdet, sa Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov mandag.

Russland reiser tvil

– Hvis denne informasjonen om Baghdadis død faktisk er bevist, kan vi på generelt grunnlag si at det er et godt bidrag av den amerikanske presidenten i kampen mot internasjonal terrorisme, fortsatte han.

Det russiske forsvaret reiste søndag tvil om president Donald Trumps erklæring om at Abu Bakr al-Baghdadi var drept nordvest i Syria.

DØD: IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død, ifølge USA. Han holdt en svært lav profil, og dette bildet er fra en video IS la ut. Nå vil russerne gjerne se fotobevis på at han faktisk er død. Foto: Al-Furqan / AP / NTB scanpix

Russerne har sagt at det er motstridende opplysninger i uttalelsene de involverte partene har gitt, og at det ikke foreligger klare bevis på at USA gjennomførte en slik aksjon i Syria der landet ikke har kontroll.

Under pressekonferansen søndag takket imidlertid Trump Russland, samt Tyrkia, Syria, Irak og kurdisk militis for støtte i forbindelse med aksjonen.

Trump: - Kanskje gjør vi det

Under en pressebrief mandag, like før president Donald Trump skulle reise til Joint Base Andrews, fortalte Tump at han nå vurderer å gi ut bilder og video av angrepet som drepte IS-lederen.

- Vi tenker på om vi skal gjøre det. Kanskje gjør vi det. Spørsmålet er om jeg vurdere å gi ut videobilder av angrepet? Ja, vi kan ta deler av det og offentliggjøre det, sa Trump.