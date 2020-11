Valgdrama i USA: - Full skivebom fra mainstream-media og såkalte eksperter

Anklager medier, ekspertene og meningsmålinger for å ha tatt grundig feil.

Valgnatten i USA ble et langt større drama enn Demokratene hadde håpet. I forkant av valgnatten hadde mange av dem utsikter til et valgskred for Joe Biden, noe mange av meningsmålingene også tydet på.

Biden hadde et enormt forsprang på de nasjonale målingene. På en nasjonal enkeltmåling var forspranget på hele ti prosent. Anerkjente aktører som FiveThirtyEight og The Economist, beregnet at Trump hadde henholdsvis ti prosent og tre prosent vinnersjanse. Biden lå også godt an på snittmålingene for vippestatene.

Trump har imidlertid karet til seg de fleste viktige vippestatene blant de såkalte solbeltestatene.

- Med unntak av det som ser ut til å være et tilbakeslag i Arizona, ser valget veldig bra ut for president Trump, og har vært veldig bra helt siden han vant Florida. Han er på vei til å få mer enn de 270 nødvendige valgmennene, sier styreleder for Republicans Abroad Norway, Austin Rasmussen, til Nettavisen.

- Uansett hva utfallet blir, er det åpenbart at prognosene og meningsmålingene til mainstream-media, deres meningsmålere og såkalte eksperter har feilet nok en gang. De har fremdeles lært lite eller ingenting fra 2016, sier Rasmussen og viser til valget da Trump-seieren kom helt overraskende på svært mange.

Hvis Biden holder på det knappe overtaket i Nevada, og vinner Wisconsin i tillegg, trenger han å vinne enten Georgia (16), Michigan (16) eller Pennsylvania (20) for å sikre seg 270 valgmenn.

Delstaten Nord-Carolina er heller ikke helt avklart ennå.

Donald Trump tok seieren på forskudd onsdag morgen, selv om ikke alle stemmene er opptelt ennå. TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Chip Somodevilla (AFP)

- Et enormt tap for mediene

Stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Christian Tybring-Gjedde, har selv bodd i USA i seks år og har fulgt amerikansk politikk i en årrekke.

- Dette viser egentlig bare hvor feil meningsmålerne tar, og hvor krevende det er å finne et snitt av befolkningen og finne ut hva de faktisk mener. Og ikke minst hvis de har det som oppfattes som en kontroversiell mening. Det synes jeg meningsmålere bør ta til seg. Det er krevende å si hva du stemmer hvis du oppfattes som en kontroversiell stemme, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

- Dersom Biden taper dette, vil det være et enormt tap for mediene. 90 prosent av mediene har satset alt på at Biden skal vinne. Til tross for det, har Trump klart denne prestasjonen. Det er godt gjort, sier Tybring-Gjedde.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er overrasket over hvor jevnt det er mellom Trump og Biden. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- For tidlig å oppsummere

Hallvard Notaker, som er historiker og forfatter av boken Amerikansk valgkamp, sier til NRK ved 08-tiden onsdag morgen at det ennå er litt for tidlig å oppsummere om det har vært total skivebom for meningsmålingene.

- Det er noen delstater hvor det virker tydelig at det er sånn. Og sånn er det med meningsmålinger, at de er ikke noe som angir svart eller hvitt, null eller én. Det er et anslag som er basert på et utvalg med feilmargin og en risiko for å ha valgt ut feil. Men det er klart at jo oftere man velger ut feil mennesker å spørre i de delstatene som avgjør valget, jo mer får man et troverdighetsproblem, sier han til NRK.

Stortingsrepresentant Tybring-Gjedde er onsdag formiddag fortsatt usikker på hvilken retning valget går.

- Dette ble veldig mye jevnere enn jeg hadde forventet. Jeg har sagt at jeg håpet at Trump vinner, men trodde på seier til Biden. Nå er jeg veldig usikker. Jeg kan uansett ikke se hvordan noen av dem skal kunne forsone seg med et valgnederlag når det ser ut til å bli så jevnt. Jeg tror verken Trump eller Biden vil legge seg flat for et nederlag, sier Tybring-Gjedde.

- En skam for landet

Både Biden og Trump har talt til sine tilhengere onsdag morgen. Biden var tidlig ute og forsøkte å berolige sine tilhengere om at valgresultatet ennå ikke er avklart, og at mye går i Demokratenes retning. Trump var langt mer bastant og erklærte valgseier like før klokken 08.30 norsk tid.

- Det er en skam for landet vårt, sa han og henviste til Bidens antydning om at han fortsatt kan vinne valget.

- Vi var i ferd med å vinne dette valget. Faktisk så har vi vunnet dette valget, sa Trump.

Joe Biden talte til sine tilhengere tidlig onsdag, og forsikret dem om at han var optimistisk. Foto: Brian Snyder (Reuters)

Tybring-Gjedde med kritikk av Trump

Tybring-Gjedde er en svoren Trump-tilhenger, og nominerte presidenten nylig til Nobels fredspris for innsatsen med å få på plass en fredsavtale mellom Israel og De arabiske forente emirater. Han har likevel noe å utsette på Trumps tale i morgentimene onsdag.

- Jeg synes Trump kunne vært litt mer forsonende i sin første tale. Han kan vinne dette på naturlig vis, og gjort litt mer som Biden, og sagt at han avventer og ser, sier Tybring-Gjedde.

- Men jeg er glad for at Trump gjør det bra. Jeg tror Vesten og Europa trenger en sterk leder i USA. Hvis vi skal stå opp mot Kina, Russland og Iran, nytter det ikke med en leder som mumler og lener seg på FN og andre globale institusjoner, sier han.

Fortsatt jevnt løp

Onsdag formiddag er løpet fortsatt såpass jevnt at det kan slå ut begge veier. Mye kan tyde på at det er delstaten Pennsylvania som står på spill. Delstaten har frist på opptelling av poststemmer helt fram til fredag. Demokratene tror det er mange stemmer å hente fra poststemmene. Trump har på sin side gjort det klart at han ikke vil godta opptelling av poststemmer som ankommer etter selve valgdagen, selv om høyesterett har gitt delstaten medhold i å gjøre nettopp det.

- Nå vil dette gå fra stemmeavlukket til rettsalene. Det kan bli et salig kaos i Pennsylvania grunnet opptellingsreglene der, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- Dette kan bli et rettsalsdrama a la 2000-valget, med Pennsylvania i Floridas sted, sier Mjelde og henviser til opptellingskaoset i valget mellom George W. Bush og Al Gore.