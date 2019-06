Valget i Danmark: Å stille opp for folk som har skoene på

Hvis det går som alle meningsmålinger tyder på, og Mette Fredriksen blir statsminister, vil hennes parti bli det mest interessante av de sosialdemokratiske partiene i Europa.

Tidligere har Socialdemokratiet i Danmark i årtier vært en lillebror i forhold til de sosialdemokratiske partiene i Sverige og Norge. De har pleid å ligge på et adskillig lavere nivå enn oss, og vi har tilsynelatende hatt lite å lære.

En tankevekker i Århus

Men da jeg var på besøk i Århus for ti års tid siden, fikk jeg den første tankevekkeren om at noe annet var i gjære. Der hadde de under sosialdemokratisk styre innført et system med grundige språktester av barn før skolestart, og en regel om at ingen skoler i noen del av byen skulle ha flere enn 20 prosent elever med små eller ingen dansk-kunnskaper. Når man kom over denne grensen på noen av skolene, ble elever busset til andre skoler, slik at alle fikk mer likeverdige læringsmiljøer. Det viste seg at mange av elevene som ble busset, og foreldrene deres. hadde positive opplevelser med dette, og at det hadde gitt dem bedre muligheter for å lykkes på skolen.

Lokal styrke

Den gang ble jeg overrasket over at danske sosialdemokrater, som jeg hadde tenkt på som mer «snillistiske» enn oss norske, stod så fullt og helt for dette - og at det virket som det var lite konflikt i Århus om det. Men dette var vel og merke noe som skjedde lokalt, ikke i Socialdemokratiet nasjonalt. Flere steder hadde de jordnære, sterke ordførere som stod for slike ting, og hadde gitt partiet en høy oppslutning ved noen lokale valg. Men det var først da Mette Fredriksen ble partileder i 2015, at hun kunne bygge på disse kreftene, og gjøre det til partiets nasjonale politikk.

Da hadde Dansk Folkeparti fått sin enorme vekst til 21,1 prosent ved Folketingsvalget etter å ha fått kjøre innvandrings-kortet ganske alene, og Socialdemokratiet stod med ryggen mot veggen.

Tøff innvandrings- og integreringspolitikk

Sprengkraften som dette temaet har i Danmark hadde vi allerede sett i 2010, da Sosialistisk Folkeparti overraskende nok under Villy Søvndals ledelse kjørte en tøff innvandrings- og integreringspolitikk i en periode. De føk opp i hele 15-20 prosent på meningsmålingene i 2010-2012 - inntil de snudde og lenge ble liggende nede på 2- 6 prosent. Dette viste at mange av arbeiderklasse-velgerne. som bor i områder der innvandring, integrering og kriminalitet er store og nære spørsmål, gjerne stemmer for en rettferdig og radikal velferdspolitikk, så lenge partiene er klare og sterke nok i disse spørsmålene.

De sosialdemokratiske partiene som derimot har prøvd å forklare sine kjernevelgere i områder hvor det er flyttet inn mange med innvandrerbakgrunn, at dette er helt uproblematisk og bare positivt, har slitt og tapt over hele Europa.

Velgerflukt med skoene på

Mange av velgerne har stemt på borgerlige og høyrepopulistiske partier fordi de vil ha en sterkere politikk i det som fortoner seg viktigst i deres boområde; integrering, innvandring, gjengkriminalitet.

De har skoene på, og har ved valg etter valg vist sin protest mot de som sitter andre steder på sin høye moralske hest og vil forklare dem at de tar feil. Hvis partiene på venstresida tar dem på alvor, og viser at de forstår hva det handler om, vil disse velgerne igjen fort kunne komme til å stemme til venstre. Det har Dansk Folkepartis enorme nedtur til rundt ti prosent, hvorav mange velgere ifølge målingene har gått tilbake til Socialdemokratiet, tydelig vist.

Fortsatt sier en av seks velgere at de er usikre, og vil bestemme seg inn mot valgdagen. Men hvis det går som alle meningsmålinger tyder på, og Mette Fredriksen blir statsminister, vil hennes parti bli det mest interessante av de sosialdemokratiske partiene i Europa.

Troverdig og helhetlig snuoperasjon

Det handler ikke så mye om hvert enkelt av tiltakene i integrerings-, innvandrings- og kriminalitets-politikken, men om det samlede bildet av en troverdig og klar snuoperasjon som har festet seg blant velgerne. Hennes eventuelle regjering vil være helt avhengig av å gjennomføre dette i praksis. Hvis andre partier på venstresida, som Enhedslisten, Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, lykkes med å presse henne til kompromisser, vil hun tape. Det vet hun helt sikkert godt.

Stor og definerende betydning

Nå spørs det om Mette Fredriksen og hennes parti gjør et godt nok valg til å danne en sterk mindretallsregjering alene, som er i stand til å representere et stort flertall i det danske folk og i Folketinget i disse sakene. Hvis hun lykkes tror jeg lærdommene vil få stor og definerende betydning for mange sosialdemokratiske partier i Norden og hele Europa.

Det avgjørende blir da om man skjønner at en sterk og klar politikk når det gjelder innvandring, integrering og gjengkriminalitet ikke bare kan være taktiske grep i en valgkamp, men må bli vedvarende og grunnleggende for oss.

Det handler om å stå for sosialdemokratiske prinsipper om plikt og rett og trygghet og å stille opp for befolkningen i utsatte boområder Europa rundt der flest av «våre velgere» bor.

Danskene går til valg onsdag 5. juni.