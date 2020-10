Valgforsker: - Ikke så mye som skal til for å sikre Bøhler fast plass på Stortinget - for Senterpartiet

Valgforsker Bernt Aardal har tall på hvordan Jan Bøhler skal nå målet om stortingsplass neste år.

BLINDERN (Nettavisen): Nettavisen møter professor og tallknuser Bernt Aardal (70) på hans kontor på Blindern.

Praten går livlig, og vi må selvsagt innom en av høstens store politiske overraskelser: 1. oktober sprakk nyheten om at Arbeiderpartiets fremste Grorud-profil, Jan Bøhler (68), melder overgang til Senterpartiet (Sp).

Det slo ned som en bombe i Ap-leiren, som nå opplever at Senterpartiet puster dem i nakken. Senterpartiet gjorde et kjempebyks på Nettavisens oktobermåling fra Sentio sist uke. Partiet snuser nå på 20-tallet, og var på målingen nesten jevnstore med Arbeiderpartiet ett år før stortingsvalget.

Fremgangen for partiet er på hele 5,2 prosentpoeng fra september, som gir et resultat på 19,8 prosent. Dermed puster Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, i nakken - og kan være nærmere statsministerstolen enn noen gang.

- Oslo er ingen Sp-bastion

- Hva skal til for at Bøhler sikrer en stortingsplass for Oslo Sp etter valget i 2021, Aardal?

- Oslo har ikke akkurat vært noen Senterparti-bastion. Vi må helt tilbake til 1993 for å se sist gang de sikret et mandat, og da var det det nært knyttet til EU-saken, sier Aardal til Nettavisen.

- Men Senterpartiet trenger ikke øke oppslutningen så enormt mye for å sikre et mandat fordi sperrene for mandater er lavere i Oslo er lavere fordi man har flere mandat.

- Må holde på appellen fra gamle velgere

Aardal mener det ser lyst ut for Bøhlers sjanser:

- Hvis Jan Bøhler klarer å holde på appellen til en del av sine gamle velgere og klarer å skaffe seg noen nye, skal vi ikke se bort fra at han kan komme inn på Stortinget på fast plass.

- Hvor mange stemmer trenger Bøhler for å få dette til?

- Senterpartiet hadde rundt 7000 stemmer sist, så de må fordoble det for å komme i betraktning. Men prosentvis er ikke dette så veldig mye i en stor kommune som Oslo.

Nettavisen møtte professor Bernt Aardal (70) på Blindern 15. oktober, like før han skal pakke ut av kontoret. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Ligger i kortene at det kan bli knuter på tråden

- Så vet vi at Bøhler ikke er enig med Senterpartiet i alt, men det synes leder Trygve Slagsvold Vedum er helt ok. Hva vil du si kjennetegner Senterpartiet?

- Et parti som har vært i så stor vekst som Senterpartiet tiltrekker seg ulike grupper. Partiet har klart å erobre en posisjon som en hovedopposisjon til regjeringspartiene, også på saker som ligger nær Arbeiderpartiet – som sosial ulikhet, i tillegg til distrikts- og sentraliseringspolitikken, svarer Aardal - men:

- Det ligger litt i kortene at det kan bli knuter på tråden mellom Bøhler og Senterpartiet fordi Sp vil flytte arbeidsplasser ut av Oslo, og det er ikke sikkert det er like populært hos de som kan tenke seg å stemme på ham.

- En annen sak vi vet skaper uenighet, er EØS-avtalen.

- Han vil fortsette

- Hvor stort tap er er det for Ap at de har mistet Bøhler?

- Det er vanskelig å si nå, noen ganger legger man for stor vekt å enkeltpersoners oppslutning enn det er grunn for, og det har også vært en del i Ap som har vært kritiske til hans engasjement i partiet – ikke for Oslo. Men dette fikk mye oppmerksomhet fordi Bøhler har vært en så tydelig talsmann, særlig for Groruddalen.

- Hvor smart er det av Bøhler å gå til Sp?

- Det er klart at politikere gjør sine valg, for Bøhler var situasjonen at han ikke kom til å bli renominert og hadde lyst på Stortinget. Ser vi bredt og vidt er dette ofte en grunn til å bytte parti. Men det gjenstår å se om han vil lykkes.

