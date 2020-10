Valgforsker: - Indre uro i Frp før landsmøte

Professor Bernt Aardal er spent før lørdagens landsmøte.

BLINDERN (Nettavisen): Lørdag avholder Frp sitt landsmøte.

I januar forlot partiet regjeringen Solberg - og siden har de titt og ofte kritisert regjeringen de var en del av i mange år.

- Like etter at Frp gikk ut av regjering, fikk de et løft, så har det gått litt tråere før et lite løft i det aller siste, så de har ikke helt klart å finne ut av den nye posisjonen, sier professor Bernt Aardal (70) ved Universitetet i Oslo (UiO) til Nettavisen.

Likevel - det er ikke det som er mest interessant, ifølge ham:

- Det mest interessante er om de vil klargjøre retningen etter valget i 2021. Vil de støtte Solberg-regjeringen eller ikke? Og hvilke krav og betingelser vil de stille i høst i budsjettprosessen, spør han.

I Nettavisens ferske meningsmåling fikk partiet 13,5 prosent oppslutning.

Nettavisen møtte professor Bernt Aardal (70) på Blindern 15. oktober. Foto: Heidi Schei Lilleås

Fortsatt stemmemagnet?

Aardal påpeker også indre uro i partiet:

- Det er også en del spenninger innad i partiet, særlig rundt en del lokalpartier. Vi har sett lokalpartiet i Bergen bli lagt ned. Det har også vært en del uro rundt Oslo Frp, sier Aardal til Nettavisen.

- Hvordan vurderer du rollen til tidligere Frp-formann, Carl I. Hagen (76)?

- Carl I. Hagen er Carl I. Hagen. Det at han nå er nominert på topp i Oppland, tyder på at han har lyst til å komme tilbake igjen. Men det gjenstår å se om han er den samme stemme-magneten som tidligere, sier han.

- Fri rolle

- Vi har sett han har engasjert seg i lokalvalg i Oslo, uten at det har gått så bra. Så jeg synes fortsatt det er litt åpent. Det kan også være spennende å se hans forhold til Siv Jensen og den valgte partiledelsen for han har jo valgt en «libero-rolle» - en fri rolle - i det siste. Så det er ikke gitt hva som vil skje med hans posisjon innad i Frp.

- Denne uken har vi sett at Hagen går lenger enn partiledelsen når han blant annet snakker om «assimilering». Hvordan ser du på det?

- Det er litt det vi har sett i Oslo Frp; de ønsker en skarpere profil på en del av disse områdene. Det er klart at der kan det være en spenning, i hvert fall innad i partiet, som kan komme til uttrykk. Da er det spørsmål om partiledelsens autoritet i forhold til en del andre grupper i partiet.

- Hagen er ikke lett å skubbe seg på

- Som tidligere partileder er ikke Carl I. Hagen så lett å skubbe seg på og nærmest si at hans mening ikke spiller noen rolle. Så dette kan bli en utfordring for Siv Jensen og resten av partiledelsen.

Aardal ser ikke tegnene på en ny lederdiskusjon nå:

- Siv Jensen har vært leder ganske lenge, men det er ingen åpenbare arvtagere. Sylvi Listhaug er nevnt, men hun er også omstridt innad i partiet.

- Og hva med Ketil Solvik-Olsen?

- Det avhenger av om han vil og om han tar opp kampen. Før Siv Jensen selv varsler at hun vil gi seg, tror jeg ingen av dem melder seg på den kampen.

- Ønsker Sp-stemmer fra distriktene

- Hvorfor frir Frp stadig til Senterpartiet?

- De ser at Sp er i støtet og har en annen plassering i det politiske landskapet enn Sv og Ap. Frp kan nok også tenke seg til å tiltrekke seg en del av velgerne som er «periferi-orienterte». Det er nok et forsøk på å frariste Sp noe av det faste grepet de har på distriktsvelgerne, tror han.

