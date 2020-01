Valgforsker- Dette er høyt spill av Siv

- Frp-lederen har ikke kontroll på alle fløyer i partiet, mener valgforsker.

Frp-leder Siv Jensen gikk onsdag høyt ut og varslet at hvis ikke statsminister Erna Solberg (H) vil imøtekomme Frps krav - kan de forlate regjeringen.

Tirsdag ble kjent at regjeringen henter hjem en siktet IS-kvinne og hennes to barn til Norge - stikk i strid med Frps vilje.

- Det er et høyt spill

- Det er tydelig at en del sentrale Frp-ere vil ut av regjeringen, mens andre - kanskje inkludert Siv Jensen vil fortsette, sier valgforsker Johannes Bergh til Nettavisen.

Det er ikke uten risiko:

- Her har det nok blitt nødvendig å gå så hardt ut for å forsøke å samle frontene i partiet, men det er et høyt spill. Det kan føre til at Frp må trekke seg, mener han.

- Selv om det også kan gi gjennomslag.

Les også: Venstre-topp: - Ikke gunstig å drive politikk basert på trusler

Frp trenger en avklaring fra statsminister Erna Solberg og de andre regjeringspartiene innen knappe to uker - før Frps strategikonferanse.

Valgforsker Johannes Bergh mener Frp tar store sjanser med nok en protest mot egen regjering. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Indremedisinsk kur

- Hvordan forklarer du det som skjer?

- Jeg tror dette kan vurderes på flere måter. Frp er splittet med en betydelig fløy som er skeptisk til regjeringsdeltakelsen og derfor prøver Siv, ved å gå så hardt ut, å gi nødvendig indremedisinsk behandling.

Les også: Stavrum: - Fullt forståelig at Frp-folk blir frustrerte

Han tror hun vurderer dette som helt nødvendig.

- Det kan også ses på som forhandlingsteknikk innad, siden Frp har gått på et nederlag i regjeringen og derfor nå krever en seier, sier Bergh.

- Tror ikke Frp går ut

- Hvordan mener du denne saken styrker/svekker Siv Jensen?

- Hun er helt klart svekket fordi det er så tydelig motstand mot regjeringsprosjektet internt og hun ikke har full kontroll på alle fløyer i partiet, mener han.

- Hvor god sak er en hjemhentet IS-kvinne å gå ut av regjering på?

- Ikke noe særlig, den handler om sikkerhet og innvandring – som jo har en Frp-profil – men det er vanskelig å argumentere for at dette er en så stor og viktig sak, mener han.

Les også: Siv med tordentale: - Vi skal ikke løfte en finger for å hjelpe dem

- Kommer Frp til å forlate regjeringen?

- Mest sannsynlig at de blir værende fordi regjeringen har vært gjennom en del kriser som ligner denne og kommet til enighet. Dessuten - hvor heldig er det å gå ut etter seks år? Det er ikke sikkert det blir så gunstig å samarbeide med regjeringen på Stortinget, når de ikke lenger gikk god for prosjektet.

Snoen: «Er Frp-begeret helt fullt nå?»

Samfunnsdebattant Jan Arild Snoen spør i sin kommentar: «Er Frp-begeret helt fullt nå?»

«Siv Jensen stiller ultimatum til Solberg. Statsministeren burde returnere: Vi kan ikke ha regjeringskrise hvert halvår: Enten går dere nå, eller så er dere snille gutter og jenter ut perioden,» skriver han på Twitter.

Ifølge hans analyse, har ikke Frp så mye å vinne på denne runden:

- Det er usannsynlig at Jensens ultimatum vil gi særlig reelle endringer. Granavolden-plattformen ligger i bunnen, og KrF og Venstre vil sterkt motsette seg store endringer. Solberg kan forsøke å smøre med mer oljepenger, slik hun alltid gjør, men jeg antar at hun begynner å bli grundig lei av Frp nå, og har ganske lite å gi, skriver Snoen i sin kommentar.



Snoen mener derfor at Jensen med «magert utbytte» enten må få regjeringsprosjektet til å virke igjen - eller ta konsekvensen og gå ut.

- Mange, blant annet Kristin Clemet, har også reagert på den manglende forankringen av denne beslutningen, som ble tatt allerede i oktober, bemerker han.



Aglen: - Grensen for å rope ulv er nådd

VG-kommentator Tone Sofie Aglen mener det er en grense for hvor mange ganger man kan rope ulv.

«Det er noe eget med begrene i regjeringen. Uansett hvor fulle de er, renner de aldri over. Men det er en grense for hvor mange ganger man kan rope ulv, ulv. Og den er nådd,» skriver hun.

- Det er rett og slett vanskelig å se hvordan Frp kan komme ut av denne situasjonen med æren, regjeringsdeltakelsen og grasrota i behold. mener hun.

Bonde: - Tror Siv er innstilt på brudd

Politisk kommentator Aslak Bonde i Morgenbladet tror Siv Jensen vil gjøre alvor av truslene:

«Siv Jensen kan tolkes ulikt. Jeg tror hun er innstilt på brudd, og forbereder skylddeling og tiden etterpå,» skriver han på Twitter.

Les også: Kart over alle landets foto­bokser - zoom inn på ditt område (+)