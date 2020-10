Valgforsker Bernt Aardal har tre ord å si om Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat

Professor Bernt Aardal tror ikke Arbeiderpartiet vil godta å bli lillesøster i en ny koalisjon.

BLINDERN (Nettavisen): Mens pandemien herjer, skjer det overraskende ting i norsk politikk, som at Senterpartiet (Sp) nesten er like store som Arbeiderpartiet (Ap).

I alle fall på Nettavisens siste måling, hvor de fikk henholdsvis 19,8 prosent og 20,8 prosent av stemmene.

- Senterpartiet puster nå Arbeiderpartiet i nakken, og spekulasjonene om hvem som skal ha statsministeren av de to partiene blir ikke lagt død med det første, uttalte Martin Stubban hos Sentio overfor Nettavisen da tallene kom sist uke.

Nettavisen besøker professor Bernt Aardal (70) på hans kontor like før han skal forlate det for godt. Han svarer slik på hva som skal til for at Senterpartiet skal gå forbi Ap:

- Selv om det kan se slik ut på de siste målingene, vil jeg bli overrasket om det skjer. Selv i 1993, da vi hadde den store EU-striden, fikk ikke Senterpartiet mer enn 16,7 prosent av stemmene.

- Overraskende, spesielt og uventet

- Så det skal mye til, men Arbeiderpartiet sliter alvorlig med oppslutningen, og de største strømmene til Senterpartiet kommer fra Senterpartiet, så forholdet dem imellom blir avgjørende, sier Aardal.

Aardal har selvsagt fått med seg spekulasjonene om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister. Han svarer med tre ord:

- Det vil være overraskende, spesielt og uventet, sier valgforskeren.

Professoren tror det sitter langt inne for Ap å skulle gå i koalisjon med et parti som er større enn dem og vil ha statsministeren.

- Det er et veldig stort brudd med hele Arbeiderpartiets styringshistorie. Å gå inn som en «lillesøster», det sitter langt inne, sier Aardal - som mener det å danne en rødgrønn regjering i 2005 i seg selv var et stort skritt.

Professor Bernt Aardal ved UiO tror ikke Senterpartiet (Sp) blir større enn Arbeiderpartiet (Ap), men mener sistnevnte har et stort problem. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Men «statsminister Vedum», kan det bli en realitet?

- Som sagt, det er et stykke unna. For Sp har det også svingt en del, selv om de har ligget høyt i det siste. Partiet er nok ganske avhengig av at distriktspolitikk er i sentrum. På en del andre områder er det større avstand mellom Sp og andre partier og ulike meninger internt.

- Hva er din forklaring på hvorfor ingen i Sp vil slutte seg til Støre som statsminister?

- Det har vært nå i det siste. Tidligere har det vært selvsagt at Støre er kandidaten fordi Ap har det største partiet og Sp vil regjere med Ap.

Men tidene endrer seg jo:

- Det som gjør det annerledes nå, er at Sp kan få større oppmerksomhet og oppslutning på det. Men så spørs det hvordan Ap ville reagert og da kan det gi en svak posisjon inn i regjering, sier Aardal.

Støre fastholder at han er opposisjonens statsminister-kandidat. Stortingsvalget finner sted 13. september 2021.

Marit Arnstad nektet å svare på statsminister-spørsmål da vi spurte henne 8. oktober. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Nekter å svare

Nettavisen stilte nylig Senterpartiets parlamentariske leder følgende spørsmål:

- Det kan være at vi i løpet av under ett år har en rødgrønn regjering, hvem vil dere ha som statsminister?

- Nei, altså det har vi ikke tatt stilling til. Det er som du sier nesten ett år til valget, og vi mener at velgerne har krav på å ta stilling til saker og politikk akkurat nå, og det er det vi har presentert her i dag, nemlig det programmet som vi går til valg på, svarte Arnstad til Nettavisen.

- Men når Arbeiderpartiet, nestleder Hadia Tajik, sier at de vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Kan dere støtte det?

- Nei, altså. Vi har sagt at på dette tidspunktet er vi først og fremst opptatt av saker og politikk. Det er det vi har presentert her i dag, og det er det vi kommer til å konsentrere oss om de neste månedene, sa hun.



- Kommer sikkert tilbake til det

- Men skylder dere ikke velgerne å gi svar på dette?

- Vi kommer helt sikkert tilbake til spørsmål om både taktikk og spill og posisjoner. og det skal vi gjøre etter hvert, men akkurat nå må det handle om saker og politikk som velgerne skal ta stilling til, svarte Arnstad.

