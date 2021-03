Valgforsker: - Dette er en skandale for Høyre

- Ernas rolle er uklar, men hun har vært på etterskudd og forsøkt å slukke en brann, sier valgforsker Johannes Bergh.

Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) Oslo-kritikk tok en ny vending da det ble klart at statssekretær Peder W. Egseth har hatt direkte kontakt med Dahl om dette.

I et notat beskriver ordføreren i detalj kontakten han hadde med Statsministerens kontor før og etter at han i helgen ble intervjuet av VG om smittesituasjonen i Oslo, der Dahl var sterkt kritisk.

Nettavisen har snakket med valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

- Hvordan rammer dette Høyre?

- Høyre kommer dårlig ut av denne saken. Dette er en liten skandale som rokker ved det Høyre har sagt om at man ikke skal politisere pandemien, sier Bergh til Nettavisen.

Han mener saken er dårlig håndtert av alle i Høyre.

- Hva vil du si om statsminister Erna Solbergs rolle i saken, hun sier hun ikke har kjent til VG-kronikken fra Dahl før hun leste den?

- Hennes rolle er uklar. Det er uvisst hvor godt hun ha vært informert, uansett har hun vært på etterskudd og forsøkt å slukke en brann.

- Ivrig kontakt

Bergh er usikker på hvor mye saken vil ramme partiet på lang sikt.

- Fire samtaler mellom Egseth og Dahl - hvor troverdig er det at statsministeren ikke har visst noe?

- Det er i alle fall en bekreftelse på en ivrig kontakt mellom statssekretæren og ordføreren, slår Bergh fast.

- Klønete håndtert

- Hvor overrasket er du over saken?

- Jeg er overrasket, i likhet med de fleste. Ikke over at det eksisterer en viss irritasjon under overflaten i pandemien, men over måten konfliktene kommer til overflaten.

- Hele dette utspillet er klønete håndtert, med alt som har vært av hemmelighold og som så kommer til overflaten, legger han til.

- Nå får Raymond og Oslo sympati

- Hvor mye vinner Raymond & Co på sakens vending?

- Nå får den politiske ledelsen i Oslo med Raymond i spissen en del sympati, så de tjener på dette. Oslo er hardt rammet, det vet alle.

- At en statssekretær tar direkte kontakt med en ordfører, er det så ille?

- Ikke i seg selv, det er heller ikke uvanlig, men her er det sakens innhold, samt alt hemmeligholdet rundt hvem som visste hva, som forverrer den.

- Hvis det skulle vise seg at statsministeren visste mer enn det som er kommet frem til nå, hva da?

- Da vil skandalen vokse og straks bli mer alvorlig, avslutter Bergh.

