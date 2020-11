Valgforsker mener det er én ting som er overraskende ved MDGs snuoperasjon

- Man kan spørre seg om det er lurt rent strategisk, sier valgforsker om at MDG velger politisk side.

Mandag ble det kjent at Miljøpartiet de Grønne (MDG) for første gang velger side i politikken, og at sentralstyret vil at partiet skal velge Arbeiderpartiet og SV.

- Det er kanskje litt overraskende at de velger å gjøre det før stortingsvalget, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

MDG går dermed bort fra det de hardnakket har hevdet lenge, at de er blokkuavhengige, og ifølge Bergh er ikke det nødvendigvis det lureste.

- Man kan spørre seg om det er lurt rent strategisk i forkant av valget å gi fra seg et forhandlingskort ved at man allerede har valgt side. Det kunne vært strategisk lurere å holde det åpent og bruke det i forhandlinger, sier han.

- Ikke lenger uavhengig

Det endelige retningsvalget for neste valg skal vedtas i MDGs sentralstyremøte lørdag, og i innstillingen er det rent flertall for å gå mot rødgrønn side.

- Men her finnes det ulike meninger innad i partiet, og de som ønsker en slik beslutning har tydeligvis vunnet fram, konstaterer Bergh.

- Betyr dette at MDG ikke lenger er blokkuavhengige?

- Ja, jeg vil jo si det. Jeg skjønner at landsstyret må fatte en beslutning før det er endelig, men i nasjonal politikk kan man si at de ikke lenger er blokkuavhengige når de knytter seg til den rødgrønne siden, sier han.

Og selv om det kan være overraskende at retningsvalget kom nå, mener Bergh det ikke er særlig overraskende at MDG ser til venstresiden.

- På en måte er det ikke så overraskende, fordi i Oslo så styrer de sammen med de rødgrønne partiene. Ser man på velgere deres så kommer de fleste fra andre rødgrønne partier, så det er mye som tyder på at de har en tilhørighet på den siden, sier han.

- Det er forvirrende

MDG må imidlertid se langt etter et flertall med partiene de nå frir til. Partiene er nemlig avhengig av Senterpartiet for å få flertall på Stortinget, noe som gjør det ekstra krevende siden Senterpartiet har avvist et regjeringssamarbeid med MDG.

- Så er dette egentlig et realistisk alternativ?

- Det er ikke realistisk at de de tre partiene får flertall på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier tydelig at de ønsker et samarbeid som inkluderer Senterpartiet og ikke MDG. Så sånn sett fremstår det ikke som et så veldig reelt alternativ, sier Bergh.

Han mener likevel at MDG har gjort det noe mindre forvirrende for velgerne.

- MDG har i alle fall gjort det litt mindre forvirrende ved at de har valgt side, men hva slags regjering vi faktisk får hvis vi får et rødgrønt flertall er forvirrende og blir neppe avgjort før valget hvilken konstellasjon som får flertall, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var også tydelig overfor Nettavisen i sommer på at han ikke vil i regjering med MDG.

- Jeg ser verken for meg et regjeringssamarbeid med MDG eller Rødt. Til det er forskjellene i mange sammenhenger for store, sa Støre.

- Det er enormt krevende

MDG på sin side legger ikke skjul på at det vil bli krevende samtaler etter valget.

- Det er ingen tvil om at det blir enormt krevende å få Arbeiderpartiet med på en ny retning i politikken, hvor vi setter ned foten for oljeindustrien. Men vi tror det kommer til å være enda vanskeligere på den andre siden, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til NRK.

- Hva kan de vinne på ved å ta dette valget nå?

- Det er sikkert en del velgere på rødgrønn side som vil være fornøyde med det og ønsker den løsningen. Flertallet av MDGs velgere vil være fornøyd med en slik løsning, nettopp fordi de fleste velgerne kommer fra rødgrønn side, sier Bergh, og legger til:

- Man gjør egne velgere fornøyd, men tvilsomt noen på den andre siden.

