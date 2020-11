Valgforsker om Erna Solbergs framgang: - Påfallende at det er Høyre som belønnes

Mener det er én viktig grunn til at statsminister Erna Solberg spiser seg innpå de rødgrønne partiene.

Borgerlig side på Stortinget tar innpå forspranget til de rødgrønne partiene ti måneder før valget i Nettavisens novembermåling fra Sentio. Et forsprang partiene har hatt på meningsmålingene i lang tid.

- Erna Solbergs muligheter til gjenvalg er fortsatt til stede, og Høyre gjør det jo bra på målingene for tiden, konstaterer valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning overfor Nettavisen.

I målingen er Høyre landets største parti, med en oppslutning på 25 prosent. Samtidig er deres regjeringspartner KrF over sperregrensen. Når da også Senterpartiet går kraftig tilbake, tar de borgerlige partiene et skikkelig jafs av mandatene på Stortinget.

- Det vil i så fall være historisk, og man må tilbake til Einar Gerhardsens tid for å finne noe lignende, sier Bergh om at Solberg kan bli gjenvalgt for en tredje periode.

Se resultatene for alle partiene lenger ned.

- Kan reddes av koronakrisen

Bergh mener det er én viktig grunn til at Høyre gjør det så bra nå.

- Jeg tenker at den viktigste forklaringen der er koronakrisen, og at velgerne har en ganske klar oppfatning av det er blitt håndtert på en god måte. Og der har Høyre mange av de sentrale aktørene i regjeringen, sier han, og påpeker:

- Dette er jo en krise som kommer til å vare lenge, så det er ikke utenkelig at den kommer til å være relevant i stortingsvalget neste år.

GJØR DET BRA: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener koronakrisen er grunnen til at Høyre gjør det så bra på målingene for tiden, og at det kan påvirke valget neste år. Foto: Foto: Kyrre Lien/IFS

- Så her kan Erna Solberg bli «reddet» av koronakrisen?

- Ja, det kan man si. Det er nok forklaringen på at de gjør det så bra nå, sier Bergh.

Han viser til at tidligere statsministere har opplevd det samme.

- Lignende ting har man sett før, for eksempel da Jens Stoltenberg i 2009 i forbindelse med finanskrisen hvor det var krise i store deler av verden, og Norge klarte seg veldig bra. Da klarte Stoltenberg å bli gjenvalgt, sier han.

- En påfallende realitet

- Men koronakrisen gir jo ikke samme utslag for de andre regjeringspartiene?

- Det er en påfallende realitet at det er Høyre som velgerne belønner. De har statsministeren og det er de som leder regjeringen, men det hadde ikke vært ulogisk om både KrF og Venstre som sitter i regjering kunne få noe av den samme effekten. Det ser man ikke så mye av, sier Bergh.

KrF går imidlertid noe fram og havner over sperregrensen på Nettavisens novembermåling, noe som gir utslag i mandatene til borgerlig side. Venstre derimot havner under sperregrensen med en oppslutning på 3 prosent.

- Hvilke partier som kommer under og over sperregrensen vil være veldig viktig i stortingsvalget, vektlegger valgforskeren.

Dersom Sentio-målingen hadde vært valgresultatet, ville de borgerlige regjeringspartiene sammen med Fremskrittspartiet fått 81 stortingsrepresentanter. Dette er fire representanter unna flertall. Med Venstre også over sperregrensen, ville de hatt flertall.

FRAM OG TILBAKE: Mens Høyre og helseminister Bent Høie (H) går fram under koronakrisen, opplever Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby og hennes parti det motsatte. - Påfallende, mener valgforskeren. Foto: Jil Yngland (NTB scanpix)

- Helt sikkert hodebry

De rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, ville fått 84 stortingsrepresentanter. Dermed ville de vært avhengig av støtte av enten MDG eller Rødt for å få flertall. I målingen går særlig Senterpartiet tilbake, til en oppslutning på 16,4 prosent. Mens Arbeiderpartiet går noe fram, til 21,9 prosent.

- Det er langt fra sikkert at de tre rødgrønne partiene får flertall alene. De fleste målingene viser at de blir avhengig av enten MDG eller Rødt, og det er helt sikkert hodebry for Støre, sier Bergh, og utdyper:

- Det er en stor politisk avstand mellom partiene, men på et vis er de nødt til å komme fram til kompromisser for å kunne styre. Men den type drama man har hatt på borgerlig side, er det lett å se for seg at man vil få også på rødgrønn side.

Her er novembermålingen:

- Hvorfor går Senterpartiet tilbake nå?

- De var oppe i nesten 20 prosent i oktober, så jeg tenker det er en slags justering og at Senterpartiet tross alt har et tak på hvor høyt de kan nå, tror Bergh.

Han påpeker at forrige Sentio-måling i oktober også ble tatt opp like etter at Ap-profilen Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet.

- 16 prosent er historisk sett veldig høyt for Senterpartiet. En måling i forbindelse med at Jan Bøhler gikk over, ga kanskje et spesielt høyt nivå, sier han.

- MDG er et spesielt parti

Samtidig går Miljøpartiet de Grønne (MDG) tilbake i målingen, og havner under sperregrensen med et resultat på 3,5 prosent.

- MDG er jo et spesielt parti som er knyttet til en sak, klima. Så de er nok mer avhengig enn andre partier av at akkurat den saken er på dagsorden. Når det er korona på dagsorden så blir det mindre fokus på MDGs kjernesaker, og det må være hovedgrunnen til at de går tilbake, er Berghs analyse.