Valgforsker tror Listhaug kommer i tidsnød: - Det er ingen quick fix

Valgforsker Bernt Aardal mener det kan være uheldig for Frps oppslutning å bytte leder midt i et valgår.

I forrige uke overrasket Siv Jensen alle da hun fortalte at hun trekker seg som Frp-leder på partiets landsmøte i mai. Nå vil hun at nestleder Sylvi Listhaug skal ta over som partileder, og at Solvik-Olsen blir nestleder.

Jensens avgang kommer samtidig som Frp er i krise, med meningsmålinger ned mot 6-tallet. Men valgforsker Bernt Aardal tror ikke det vil gå til himmels igjen for partiet bare ved å sette Listhaug inn som ny partileder.

- Det er veldig lite quick fix i politikken. Hvis det skulle skje, så er det en overraskelse, sier Aardal til Nettavisen.

Om Listhaug blir valgt til partileder, har hun bare fire måneder på seg til å heve Frp fram til stortingsvalget i september. Dermed tror han at hun kan havne i tidsnød.

- Ikke veldig gunstig

Valgforskeren ved Universitetet i Oslo, understreker at tidspunktet for lederskiftet ikke er det beste.

- Det å skifte leder et lite stykke ut i valgåret, er jo ikke nødvendigvis så veldig gunstig for oppslutningen. Så det kan godt hende at Fremskrittspartiet må tåle, om ikke akkurat et veldig dårlig valg, men et valg der de kanskje ikke er tilbake på gamle høyder, sier Aardal, og samtidig legger til:

- Et parti som ligger så langt nede, må ha et mer langsiktig perspektiv.

Han tror likevel at Frp kan nå sine gamle høyder igjen, men mener partiet da er avhengig av at en av deres viktigste saker kommer på dagsorden.

- Det er ikke slik at det må skje et under for at de skal få rundt 10-15 prosent igjen, men det vi har sett med Fremskrittspartiet er at de i en viss grad er avhengig av at innvandringsspørsmålet er på dagsorden. Men nå i koronatiden er det jo helt andre spørsmål som preger dagsorden, sier Aardal, og påpeker:

- Så mulighetene er kanskje ikke så godt til stede for at det skal skje en umiddelbar vekst, men uansett vil jo ikke dette spørsmålet om innvandring, asylsøkere og flyktninger bli borte. Det vil nok alltid være rom for et parti som går lenger enn de andre partiene i disse spørsmålene, sier han.

Han viser også til at de valgene Frp har gjort det best, og har fått rundt 20 prosent av stemmene, var valg der innvandring ikke var den dominerende saken.

- Så Frps velgerbase er mye bredere enn bare innvandring, skyter han inn.

- En stor overraskelse

Det er heller ingen tvil om at Listhaug er populær blant mange innad i Frp, selv om hun også er omstridt og flere Frp-politikere har gått ut og advart mot henne som partileder. En av dem er lokallagsleder Silje Flaten Haugli i Tvedestrand Frp.

- Hun har vært ganske kontroversiell både innad og utad i partiet hele tida. Det siste vi trenger er en splittende leder sa Flaten Haugli til Nettavisen fredag.

Valgforskeren tror imidlertid at det skal mye til om Listhaug ikke blir valgt som leder.

- Det vil være en stor overraskelse om hun ikke blir valgt. Det har jo ligget litt i kortene, og det var interessant at Jensen presenterte Listhaug og Solvik-Olsen nesten som en liten kabal. Hun gjør et stort poeng av at disse to sammen vil være hennes anbefaling, fordi alle vet jo at de to representerer litt ulike grupperinger eller retninger i partiet, sier han.

- Samspillet blir avgjørende

Aardal mener det derfor blir helt avgjørende framover at Listhaug og Solvik-Olsen klarer å samarbeide, om de blir valgt til partiets nye lederteam.

- Siden Solvik-Olsen også er en del av denne kabalen, så tror jeg samspillet mellom dem blir ganske avgjørende. For klart hvis det begynner å bli spenninger mellom de to, at Listhaug kjører en mye tøffere retorikk en det Solvik-Olsen ser ut til å like, så vil det jo være en uro innad i partiet, sier han.

Han viser til at Solvk-Olsen blant annet i Nettavisen har gått ut og bedt partiet slutte å bruke begrepet snikislamisering, og har sagt de må snakke mer med innestemme.

- Han har jo en helt annen retorikk enn det Listhaug har, så det samspillet mellom dem vil også være ganske avgjørende for hvor Fremskrittspartiet vil plassere seg i det politiske landskapet, sier Aardal.

Listhaug er en mer en kontroversiell politiker for mange, og hun er kjent for å provosere.

- Den rollen har hun vært veldig flink i, og det gjør at enkelte nå er litt bekymret for at Fremskrittspartiet vil dras mer i den retningen. Men samtidig har vi jo sett nå, særlig de siste par årene, at hun har hatt en mer tilbaketrukket rolle og ikke vært så provoserende, sier valgforskeren.

- Hun er populær

Han viser til Listhaugs rolle i eksklusjonssaken i Oslo Frp like før jul, der fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble kastet ut av partiet, som han tror overrasket noen. Ugland Jacobsen ville ta partiet i en mer nasjonalkonservativ retning, og Lishaug tok da sammen med Siv Jensen et kraftig oppgjør med politikeren.

- Nasjonalkonservativ er et begrep som jeg kjenner at jeg får litt frysninger av, for å være helt ærlig, sa Listhaug til VG.

- Etterpå har de vel gått litt tilbake på det, at hun dro litt for hardt til. Til og med Jensen har kommet med uttalelser som har vært mer forsonende og litt mer forsiktige til den gruppen som vel selv definerer seg som nasjonalkonservative, sier Aardal.

- Men har Listhaug appell hos velgerne de vil kapre?

- Det er jo det store spørsmålet. Det er ingen tvil om at Listhaug har hatt en ganske stor popularitet og appell innad i Fremskrittspartiet. Flere målinger viser at det er ganske mange tidligere Frp-velgere som har satt seg på gjerdet, som synes de ikke har kjent igjen partiet. For de velgerne tror jeg at det at Lishaug blir leder, vil bidra til at de vil identifisere seg med partiet, sier han.

- Har tråkket hardt

Aardal sier det interessante blir om Listhaug også har en appell hos flere enn de tidligere Frp-velgerne.

- Det vil nok avhenge av hva slags linje og profil hun legger seg på som leder. For det mangler jo ikke på eksempler der hun har trått til ganske hardt, blant annet om med uttalelsen om imamsleiking, og situasjon der hun måtte trekke seg som statsråd, sier han.

Listhaug hevdet at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide slikket imamer på ryggen, og måtte som kjent trekke seg om justisminister etter et omstridt Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet og 22. juli.

Aardal viser til at flere nå tror at Frp kan se en oppsving på målingene, nettopp fordi de Listhaug kan få ned igjen flere av de tidligere Frp-velgerne fra gjerdet.

- Det er jo flere som spådd at man kanskje vil se et hopp på målingene like etter at dette er blitt kjent, og det virker rimelig, men vi vi får se, sier han.

- Hun kan overraske

Aardal mener man uansett ikke skal undervurdere Listhaug som leder.

- Det er klart at hun har lang politisk erfaring, hun har vært i politikken lenge og også i partiets ledelse. Så jeg tror ikke man skal undervurdere henne, sier han, og påpeker:

- Hun har vært en rød klut for mange i Fremskrittspartiet, så hennes jobb om hun blir valgt, er nettopp å berolige folk internt i partiet. Hun kan overraske og endre profil. Det er klart som partileder er det andre hensyn du må ta enn å være folkevalgt for samme parti, som ikke nødvendigvis har ansvaret for helheten, sier han.

