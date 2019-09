Valgstyret i Evenes kommune anbefaler at kommunevalget ikke godkjennes

Opptellingen skal ha vist at det er flere avvik.

16. september ble valgstyrets leder gjort oppmerksom på at det var uoverensstemmelser i fylkesvalgsstemmene, men fylkesvalget ble til slutt godkjent. Da dukket det opp flere merknader. Kommunene bestemte seg da for å fjerne enhver tvil, ved å telle alle kommunestyrestemmer på nytt. Da dukket det opp alarmerende funn.

- Denne kontrolltellingen viste avvik, og sammen med fylkesvalgstyrets merknad gjorde dette at valgstyret i Evenes besluttet at vi skulle foreta ny full telling av kommunevalgstemmene i Evenes, sier ordfører Sisilja Viksund (H) i en pressemelding.

Blant flere negative avvik opplyser kommunen at det verste er at det har vært mottatt flere stemmesedler enn det er registrert kryss i manntallet.

- Vi har kommet i en sterkt beklagelig situasjon i Evenes kommune etter valget. Dette tar vi på det sterkeste alvor, sier ordføreren.

Nå skal valgstyret fullføre tellingen og sørge for at rettede stemmer blir registrert, slik at en ny fordeling blir klar. Det skal gjøres torsdag morgen.

Valgstyret har tatt denne beslutningen etter å ha fått råd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Valgstyret anmoder om at vi setter ekstraordinært kommunestyremøte der godkjenning av valg står på dagsorden. Valgstyret vil anbefale at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes, sier Viksund i en pressemelding.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Derfor stemmer jeg grønt, og gir Raymond Johansen en avløsning