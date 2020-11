Valgthrilleren: Biden skal møte pressen

Joe Biden møter pressen.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): President Donald Trump er rasende og krever omtelling i Wisconsin, samtidig som han går til domstolen for å stanse opptellingen i Michigan.

Nå har Joe Biden innkalt til pressekonferansen i forbindelse med det dramatiske valget. Se pressekonferansen øverst i saken.

Det er Huffington Post som melder av Joe Biden skal møte pressen onsdag kveld og kommentere den pågående opptellingen. Direktesendingen har startet, men det er uklart når Biden møter.

SISTE: Trump har levert søksmål for å stanse tellingen i Pennsylvania.

Joe Biden vinner Wisconsin

CNN og flere andre medier gir nå Joe Biden seieren i Wisconsin i sin prognose. Delstaten er svært viktig for Biden om han skal vinne presidentvalget.

Donald Trump vant delstaten i 2016. Staten har stemt på kandidaten som vant presidentvalget hvert år siden 1928. Biden ligger på de fleste oversikter om lag 20.000 stemmer eller 0,6 prosentpoeng foran Trump.

Trump har allerede varslet at han vil be om omtelling, noe han har rett til å gjøre så lenge seiersmarginen til den vinnende kandidaten er mindre enn ett prosentpoeng.

Trump ber domstol innstille stemmetelling i Michigan

Donald Trumps valgkampstab har levert et søksmål i håp om å få stanset stemmetellingen i den viktige vippestaten Michigan, opplyser presidentens valgkampsjef.

De siste resultatene når 96 prosent av stemmene er telt opp, gir demokraten Joe Biden en liten ledelse, men ingen vinner er ennå utropt i delstaten.

Presidentens valgkampsjef Bill Stepien hevder at de flere steder har blitt hindret i å observere stemmetelling, en rett de i henhold til loven har. Han har ikke framlagt beviser for påstandene.

Michigan har 16 valgmenn og ble vunnet av Trump i 2016. Før det stemte delstaten for demokratiske kandidater i seks presidentvalg på rad.

Biden samler inn penger til mulig rettstvist

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har begynt å samle inn penger i tilfelle valgresultatet blir utfordret i rettsapparatet.

– For å sikre oss at hver eneste stemme blir talt, kommer vi til å sette sammen det største forsøket på å beskytte valget som noen gang har blitt satt sammen. Det er for at Donald Trump ikke får bestemme utfallet av valget – det amerikanske folket gjør det, skriver Biden på Twitter.

Trumps valgkampteam gjør også desperate forsøk på å samle inn nok penger til å kunne utfordre valgresultatet i rettsapparatet, meldte CNN tidligere onsdag.