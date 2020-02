Valgthrilleren fortsetter: Trond Giske nekter å svare om comeback

Men Ap-ordfører vil ikke sitte i styret om Trond Giske blir leder.

Mandag møtes valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti for første gang etter at dagens fylkesleder, Per Olav Hopsø, før helgen opplyste at han ikke tar gjenvalg.

Det åpner for comeback for tidligere Ap-nestleder Trond Giske i et lederverv i partiet, men Giske selv er taus.

- Jeg har ikke noen kommentar til det i det hele tatt, sier Giske til Nettavisen.

- Åpner du for å overta ledervervet?

- Jeg viser til mitt først svar, sier han, og ler.

- Men har du lyst til å overta? Giske bare ler.

- Det er litt overdrevet

Da Nettavisen møtte Giske på Trøndelagsmøtet i januar, mente han at debatten om hans rolle er litt overvurdert.

- Jeg tenker at det er litt overvurdert og overdrevet, fordi jeg er her. Jeg sitter på Stortinget som førstekandidat for Sør-Trøndelag, sa Giske til Nettavisen.

Heller ikke under Trøndelagsmøtet ønsket Giske å svare på om han kan tenke seg å bli fylkesleder.

- Jeg har ikke noen kommentar til det, for jeg synes det er en avsporing, sa Giske.

Giske gikk av som nestleder etter flere varsler om seksuell trakassering for to år siden. Og for snart ett år siden ble han vraket i tolvte time som fylkesstyremedlem i hjemfylket, etter den famøse Bar Vulkan-videoen (som VG har beklaget).

- Trenger en samlende leder

Lokalt er det imidlertid delte meninger om Giske, fra full støtte til sterk motstand.

- Giske er en av Norges dyktigste politikere og kommer også til å være viktig for Trøndelag. Det har han vært, og det kommer han til å være fremover, sa Aps fylkesordfører i Trøndelag, Tore Sandvik, til Nettavisen i januar.

Men hos andre har tonen vært en ganske annen. Namsos-ordfører Arnhild Holstad har gitt et tydelig svar til valgkomiteen i fylkeslaget. Hun nekter rett og slett å sitte i styret dersom Giske blir styreleder:

«Jeg kan stille meg tilgjengelig for gjenvalg både i samarbeidskomiteen og som vara eller for den del fast til styret dersom det er ønskelig. Men jeg har et klart forbehold – jeg blir ikke med i styret eller som vara til styret dersom Giske blir styreleder», skriver Holstad i svaret til valgkomiteen, som Nettavisen har fått tilgang til.

NEKTER: Namsos-ordfører Arnhild Holstad (t.h) nekter å sitte i styret i Trøndelag Ap om Trond Giske blir fylkesleder. Her er hun sammen med Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit under kronprinsparets besøk til Rock City i 2017.

Holstad understreker at fylkeslaget trenger en samlende leder.

«Trøndelag Ap trenger en samlende leder, som både kan være den som kan bidra til å samle gamle nord og sør til en enhet med en god partikultur – og som samtidig har bred tillit blant medlemmene og velgerne til å være en som vil sørge for at Trøndelag Ap gjør sitt for at Arbeiderpartiet vil gjøre et godt valg nasjonalt», skriver hun.

- Jeg har ingen kommentar utover det jeg har svart valgkomiteen som medlem av samarbeidskomiteen LO- Ap og varamedlem til styret. Nå må valgkomiteen få gjøre jobben sin, sier Holstad i en kommentar.

Nettavisen har også vært i kontakt med Trondheim-ordfører Rita Ottervik, som viser til uttalelser hun mandag ga til Adresseavisen, der hun ikke vil opplyse hvor hun står i Giske-saken. Hun har ingen kommentarer utover det.

Ordknapp Støre

Valgkomiteens innstilling skal være klar 16. mars, før ny leder skal velges på fylkesårsmøtet 20.-22. mars.

- Kommunepartiene har allerede sendt inn en rekke gode kandidater, og valgkomiteen begynner jobben med å vurdere den videre prosessen på mandag, med mål om å sette sammen et lag som er samlende og peker framover for hele Trøndelag, sa valgkomiteens leder, stortingsrepresentant Arild Grande fredag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er ordknapp om spekulasjonene rundt Giske.

- Det har jeg ingen kommentar til. Trøndelag har en dyktig fylkesledelse. De skal vurdere hva som blir den neste, og det har jeg inntrykk av at de vil gjøre på en god måte, sa Støre til Nettavisen i desember.

- Det står ved lag, sier kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Jarle Roheim Håkonsen, til Nettavisen mandag.

Grande har ikke besvart Nettavisens henvendelser mandag.

GIKK AV: Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet januar 2018, etter å ha ledet partiet sammen med partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Jeg vil slåss

Giske kommenterte i januar også sin rolle i Arbeiderpartiet framover:

- Jeg har jo jobbet med politikk i mange år, og er veldig engasjert i de sakene jeg brenner for. Om det er at vi skal sørge for at det er jobber til folk over hele landet, at vi skal sørge for en rettferdig fordeling eller at folk som detter utenfor faktisk skal få mulighet til å klare seg å komme ovenpå, svarte han, og la ikke skjul på sine ambisjoner:

- Det kommer jeg nok til å slåss for i en eller annen form uansett. Og så er det nominasjoner, og de går sin gang. Det kan være mange om beinet, og det må man respektere i et parti, sa Giske til Nettavisen.

Valgkomiteen i Trøndelag Ap møttes klokken 14 mandag ettermiddag, og etter møtet er det varslet en pressekonferanse.