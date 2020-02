Vann- og avløpsetaten advarer: – Giardiaparasitten funnet i drikkevannet

Anbefaler innbyggerne å koke drikkevannet.

Giardiaparasitten skal ha blitt funnet på et fast prøvepunkt i området Etterstad og Teisen i Oslo, melder vann- og avløpsetaten i en pressemelding.

Parasitten skal ikke være påvist andre steder i byen.

For rundt fire uker siden ble det sent ut en kokeanbefaling i samme område, grunnet funn av clostridium perfringens. Vann- og avløpsetaten sier de ser dette i sammenheng med dagens funn og at det tyder på en lokal forurensing.

Ingen andre prøvepunkter i byen tyder på lignende forurensing.

Saken oppdateres fortløpende.