Stengte veier, evakueringer og vannkaos råder flere steder nord i landet.

- Vi får telefoner i ett. Det er helt utrolig. Jeg klarer knapt ringe ut igjen, sier vaktleder Tor Arne Andreassen i Bydrift til Nordlys.

Avisa skriver at beboere i Tromsø nå slår alarm flere steder på grunn av store vannmengder, som både fører til oversvømmelser og is på veiene. Kommunen jobber nå på spreng for å få bukt med vannmassene.

- Store utfordringer

Samme avis melder at et snøskred har gått over fylkesvei 66, og at flere bilister nå venter på brøytebil for å kunne kjøre videre.

- Du klarer ikke kjøre gjennom dette med en vanlig bil, sier bilist Kristian Bjørkmo til Nordlys.

Vegtrafikksentralen nord skriver på Twitter at det er store utfordringer med mye vann på flere veier i Troms.

- Alle våre entreprenører er ute og gjør tiltak. Vær oppmerksom, og hold deg oppdatert om eventuelle stengninger på din strekning via 175.no, skriver de.

Vann inn i hus

I Hammerfest har brannvesenet rykket ut til flere adresser hvor det har kommet vann inn i bolighus, det skriver iFinnmark..

- Det har vært en del vanninntrenging. Veivakten jobber også på spreng for å ta unna grøfter både ved Storvannet og i Forsøl. Gutta jobber på spreng for å begrense skader, sier vaktleder for 110-sentralen, Terje Olsen til avisa.

iFinnmark skriver at brannvesenet blant annet har sugd ut vann fra boliger som er berørt av smeltevannet.

Store ismasser skaper bekymring

Litt lenger sør, i Trøndelag, skaper også vannmasser problemer. Ifølge Namdalsavisa har store ismasser drevet nedover elva Namsen, som har ført til lokale oversvømmelser.

Ifølge avisa er ikke isgang i Namsen noe nytt fenomen, men det gjør allikevel inntrykk hvert år. Dersom isproppen skulle løsne, er det en fare for flom.

- Det er reell fare, sier lokalkjent Torger Haugen til avisen.

Fem stengte veier

Nord i Trøndelag er fem veier helt stengt søndag, mens tre har redusert fremkommelighet eller kan bli stengt i kortere perioder på grunn av flom og oversvømmelse, det skriver Trønder-Avisa.

– Det er grusveier som er spesielt utsatt for høy vannføring og utgraving. Grusveier, særskilt i nærheten av elver, er spesielt sårbare akkurat nå, sier Mohammad Amiri i Vegtrafikksentralen til Trønder-Avisa.

Amiri opplyser overfor avisa at entreprenører jobber kontinuerlig med å holde veier åpne.

Evakuert

I likhet med Namsen, har det i Stjørdalselva også dannet seg isgang. Da ble en bolig evakuert som følge av isproppen, det skriver Trønder-Avisa.

Det ble også vurdert om enda flere boliger og dyr måtte evakueres fra området. Bilder i avisa viser at en hytte har blitt tatt av isgangen.

Avisa skriver at det mandag er meldt 30 millimeter nedbør i flomområdet.

- Det er ingen veldig stor dramatikk akkurat nå, men værmeldingene bekymrer oss, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan til Trønder-Avisa.

