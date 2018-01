Vant skoleballet - i selvsydd Ikea-kjole

14 år gamle Amalie designet sin helt spesielle kjole. Det ble lagt merke til.

9. klasse-ballet på Harestua fant sted 18. januar.

Der vant 14 år gamle Amalie Driveklepp den gjeveste prisen for «årets kjole» i sin spesial-designede Ikea-kjole.

- Hvordan kom du på denne ideen?

- Jeg hadde lyst til å lage en kjole som er annerledes, tenkte ganske mye på det og kom på at Ikea-posen kunne være et godt utgangspunkt, forteller hun til Nettavisen.

Amalie ga dermed nytt liv til den blå Ikea-posen som koster fem kroner, hvis bruksområder gjerne er klesvask, handle- eller strandtur.

Hun har designet og sydd den helt selv, forteller hun.

- Det høres ut som du er god venn med symaskinen?

- Ja, jeg syr ganske mye.

Slik ser Ikea-kjolen til Amalie ut bakfra.

- Tøft og kult

Amalie forteller at reaksjonene på kjolen har vært overveldende positive:

- Ja, jeg har kun fått positive tilbakemeldinger. Folk synes det er kult og tøft, og min kjole ble stemt frem som den beste av de som var på ballet.

- Hvordan var det å gå med denne kjolen i litt spesielt materiale?

- Det gikk overraskende greit, selv om det ble litt klamt, men det var ikke noe problem for én kveld, sier hun.

Det strømmer på med heiarop til Amalie på Instagram.



Ikea: - Veldig fin kjole



Amalie forteller at hun brukte noen timer på å lage kjolen, som til sammen kostet godt under hundre-lappen.

- Det er stort kjøpe- og kjolepress i forbindelse med slike ball, at kjolene skal være så flotte, dyre og om å gjøre og glitre mest, så det var moro å vise at det ikke er nødvendig, sier hun.

- Denne kjolen er veldig fin, sier Ikeas pressevakt, Gudrun Lægreid, til Nettavisen.

Det var VG Nett som først omtalte saken om Amalie, etter at hun har lagt ut et bilde på Instagram.

- Ha det gøy



På nettstedet ung.no ser vi at mange jenter stiller spørsmål om skoleball.

Her er et av svarene fra ungdomsredaksjonen til ung.no:

«Mange jenter liker å pynte seg og kle seg i ballkjoler på skoleballene. Det er et vanlig antrekk på skoleball og blir veldig ofte brukt. Men det er også mange jenter som har på seg andre typer kjoler, skjørt, bukse og andre plagg. Det du skal ha på deg er det du som bestemmer.

Klespresset for hva man skal ha på seg på ball er ganske stort blant ungdommer, spesielt jenter. Men det man har på seg er faktisk ikke det viktigste, det å ha det gøy er det som spiller størst rolle. Prøv å tenke på å ha det moro i stedet for å stresse over hva du skal ha på deg.»

Mest sett siste uken