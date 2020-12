Væpnet aksjon i Trondheim sentrum - truet med å drepe tilfeldige personer

Politiet har pågrepet to gjerningsmenn i Trondheim sentrum.

– Væpnet politiaksjon i Trondheim sentrum. De to gjerningsmennene hadde truet med å drepe tilfeldige personer i sentrum, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

– Vi fikk melding om at det var to personer som truet andre personer på et busstopp med at de skulle drepe dem. Folk ble skremt og trakk seg unna. Melderen vi hadde på tråden kunne informere om at det var flere som ble truet på denne måten, sier politiets operasjonsleder Stig Roger Olsen til Nettavisen.

– De to satt seg deretter på en buss, og den lokaliserte vi. På et busstopp ved Sirkus Shopping så ble de to gjerningspersonene pågrepet, sier han.

– Nå kjører vi de inn til oss, også prøver vi å komme i kontakt med andre enn den som meldte dette inn til oss, for å få en oversikt over hendelsen, sier Olsen.

Ingen er skadet, og politiet har kontroll, oppsummerer han.

I tillegg til å true tilfeldige personer, uttalte de to at de var i besittelse av kniv.

