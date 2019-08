Var det virkelig nødvendig å skyte?

For femte gang siden 2005 ble et menneske denne uka skutt og drept av norsk politi.

Spesialenheten for politisaker har nå en viktig jobb foran seg for å avklare om et så tragisk utfall virkelig var nødvendig.

Noen har allerede ment at det var det kanskje ikke. Naboer til mannen i 60-årene på Jaren i Oppland har sagt at "Vi synes dette ble blåst ut av alle proporsjoner, det var helt amerikanske tilstander at det var så mange politifolk".

Til dette har politiet svart at de brukte alle mulige midler, også elektrosjokkvåpen, og at de forhandlet med mannen i åtte timer. Mannen sneiet en politimann med machete, sprayet med etsende væske, og truet med motorsag. Til slutt kom beredskapstroppen.

En lekmann kan selvsagt spørre hvorfor de ikke brukte 16 timer, eller 24 timer, men dette får vi gå ut fra at Spesialenheten vil gi gode svar på.

Siden 2005 har det vært fire tidligere tilfeller der politiets våpenbruk har hatt dødelig utfall. Opplysningene kommer fra Spesialenheten selv:

Larvik, mai 2005: "En tjenestemann løsnet to skudd mot en person. Det ene skuddet traff vedkommende i brystet, og var nærmest umiddelbart dødelig."

Bærum, april 2006: "I Skui i Bærum kommune løsnet to tjenestemenn flere rettede skudd mot en person. Ett av skuddene traff vedkommende i hodet. Han ble umiddelbart bevisstløs og døde etter kort tid."

Hedmark, september 2015: "Spesialenheten for politisaker ble 26. september 2015 kl. 14.04 varslet av operasjonsleder om at en tjenesteperson samme dag kl. 13.47 hadde avfyrt skudd mot og truffet X, som døde av skuddskaden."

Kristiansand, november 2016: "Politiet avfyrte skudd mot A i Kristiansand 27. november 2016. A døde kort tid etter på sykehus som følge av skader etter å ha blitt truffet på høyre side av ryggen."

Ingen av tilfellene førte til straffetiltak for de involverte politifolkene eller ledelsen.

Eller som Spesialenheten selv skriver: "Saken er henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist."

Også den totale statistikken viser at politiet blir frikjent i de aller, aller fleste saker.

Ifølge Årsrappporten 2018 behandlet Spesialenheten i fjor 1266 saker. Da var nesten like mange saker allerede lagt vekk (48 prosent av klagene blir lagt vekk som ubegrunnede).

Statistikken kaller det positive påtaleavgjørelser. Det betyr avgjørelser som har resultert i en eller annen form for straff. Kilde: Spesialenheten.

Men av de 1266 behandlede sakene ble det i 55 tilfeller reagert med forelegg, påtaleunnlatelser eller tiltale, noe som utgjør 4 prosent. Dette tallet har vært konstant de siste tre åra.

Med andre ord: Av 100 klager som blir behandlet, blir bare fire politifolk funnet skyldig i ett eller annet straffbart.

Dette vil mange anse som lite.

Men her må vi merke oss, som også Spesialenheten skriver, at både Stortinget og domstolene har slått fast at en polititjenestemann skal ha et «bredt rom for feilvurderinger før straff kommer til anvendelse på en ellers lovlig tjenestehandling.»

Oversatt: Politiet har lov å gjøre feil i en tilspisset situasjon, uten å risikere straff. Det heter også at straffansvar skal vurderes ut i fra «tjenestepersonens oppfatning av situasjonen der og da».

Politiet er ute i hardere vinternetter enn de fleste av oss, og har lov til å gjøre feil i en tilspisset situasjon uten å risikere straff. Foto: (NTB scanpix)

Dette er rimelig. Vi gjør alle feil på jobben, og politifolk er ute i hardere vinternetter enn de fleste av oss.

Men samtidig har allmennheten gitt politiet ekstraordinære maktmidler. Det er helt avgjørende i et demokratisk samfunn at de ikke må misbrukes. Derfor har vi krav på informasjon.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) ga i Nettavisen forrige uke viktig innsikt i innlegget De beskytter seg bak politi-fiendtlighet.

Her beskriver han det forebyggende arbeidet politiet i Oslo gjør blant utsatt ungdom, og hvordan kriminelle krefter forsøker å underminere tilliten til politiet særlig i enkelte innvandrergrupper.

Politifolk kan bli beskyldt for rasisme, og politifolk kan bli beskyldt for unødvendig voldsbruk. Noen ganger er det hold i beskyldningene, andre ganger ikke. Heldigvis vet vi at norsk politi ligger i en helt annen skala enn land vi ikke liker å sammenlikne oss med.

Politiet er avhengig av tillit. Derfor har Spesialenheten et stort ansvar for å gi svar også til amatører som meg, som kanskje har sett altfor mange politi-serier på TV eller Netflix:

Hvorfor ble det ikke brukt mer tid for å få mannen i 60-åra ut av huset sitt? Kunne politiet ha trukket seg tilbake og "sultet ham ut"? Var det virkelig nødvendig å sende bud på Beredskapstroppen?

Her er det viktig å huske på at ansvaret ikke hviler på den eller de som avfyrte de dødelige skuddene. Her er det tatt mange avgjørelser før det kom så langt.

Det vi vil være sikre på, er at det virkelig var nødvendig å skyte.