Varaordfører får millionlønn

En politisk hestehandel gjør at varaordføreren i nye Sunnfjord kommune sikres 1,3 millioner kroner i lønn.

Onsdag ble det klart at Høyres Olve Grotle blir ordfører i den nye vestlandskommunen, mens Senterpartiets Jenny Følling blir varaordfører. Men avtalen innebærer samtidig varaordføreren skal jobbe heltid.

Det vekker oppsikt i den nye kommunen, ettersom det i fjor ble vedtatt at varaordføreren skulle ha 30 prosents stilling.

Avtalen gjør at Følling kan få en årslønn på rundt 1,3 millioner kroner. Det er like mye som ordføreren i Sunnfjord og mer enn byrådslederen i Bergen, skriver NRK.

Opposisjonen reagerer kraftig på avtalen, og Arbeiderpartiets ordførerkandidat Helge Robert Midtbø antyder overfor Bergens Tidende at Senterpartiet bestemte seg for å samarbeide med Høyre i stedet for Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet ikke kunne tilby Følling like mye i lønn.

Følling selv avviser derimot at penger har vært en drivkraft for henne og Senterpartiet.

– Dette handler ikke om meg, men om at en skal ha to politiske ledere som jobber for interessene for Sunnfjord. Dette handler om politisk kraft, sier hun.

Sunnfjord er sammensatt av Førde, Jølster, Gaular og Naustdal og vil ligge i nye Vestland fylke.