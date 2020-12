Varaordføreren seiret i skjebneduell med politisk stjerneskudd

Saken oppdateres.

Avisa Oslo: Den 33 år gamle Holmlia-politikeren Zaineb Al-Samarai eller varaordfører Kamzy Gunaratnam (32) fra Grorud som nummer to på stortingslista bak partileder Jonas Gahr Støre? Det valget tok Oslo Ap tirsdag kveld.

Kampen om andreplassen er avgjort. Et flertall på 137 av 261 stemmer gikk til Kamzy Gunaratnam. Avisa Oslo oppdaterer denne løpende saken utover kvelden.

Da nominasjonskomiteen møttes tidligere i november, ble de ikke enige. Et flertall på sju ønsket Al-Samarai på andreplass, mens to medlemmer gikk for den mer profilerte Gunaratnam.

Status før tirsdag kveld var at den av de to som tapte kampen om andreplassen under dagens møte, mest sannsynlig havnet på sjuende plass på lista.

Dermed kunne ikke taperen være sikker på å få fast plass på Stortinget. Per i dag har Oslo Ap fire politikere på Løvebakken.

Leder i Oslo Ap Frode Jacobsen, innstilt på femteplass etter å ha gitt tredjeplassen til eks-utenriksminister Espen Barth Eide, har trua på å få fem Oslo Ap-politikere inn etter valget høsten 2021.

– Det blir veldig spennende, sa Zaineb Al-Samarai til Avisa Oslo rett før møtet.

Stemmetrøbbel

Nominasjonsmøtet foregikk på nett. Underveis i møtet ble det forvirring i forbindelse med påmeldingen, og tidligere bystyremedlem og nåværende vara Anders Røberg-Larsen (valgt inn fra Grorud) var blant dem som ikke meldte seg korrekt på.

Fullmaktskomiteen argumenterte for at de som ikke hadde meldt seg på korrekt ikke skulle få stemme. Dette førte til innvendinger, deriblant fra Søndre Nordstrand-politiker Melita Ringvold, som mente at det var «i overkant rigid».

Flertallet stemte imidlertid i tråd med det fullmaktskomiteen ville.

Kritiserte krangel internt

Nominasjonskomiteens leder Tone Tellevik Dahl hadde deretter et innlegg der hun fortalte om en nominasjonsprosess med stort engasjement.

Samtidig mente hun at diskusjonen på sosiale medier gikk altfor langt.

– Jeg mener at en del av innleggene var under enhver kritikk. Det hadde ikke passert nettvett-testene dagens skoleelever lærer. Det kom feilaktige påstander og anklager mot komiteen, sa Dahl.

– Jeg ringte en del av dem som gikk for langt, fortsatte Dahl, som mente at folk burde håndtert uenigheten om lista annerledes.

Skrøt av Gunaratnam

Lars Erik Fuglesang, som leder bydelsutvalget i Bjerke, var en av mange representanter som skrøt av Kamzy Gunaratnam.

Han beskrev varaordføreren som svært viktig for å sanke stemmer i Groruddalen. Fuglesang trakk også fram henne som en inspirerende rollemodell for unge, som bruker frihelgene sine på å bygge grendehus på Veitvet.

– Etter at Jan Bøhler gikk over til Senterpartiet, må vi ha noen fra Groruddalen. Hvis ikke har vi ikke sjans, sa Lars Erik Fuglesang.

– Hvis vi seriøst ikke går inn for Kamzy, kan vi si takk og farvel til Groruddalen, ungdommen, Jonas (Gahr Støre.red.anm.) og vår store drøm, sa den 15 år gamle AUF-politikeren Isak Andersson.

- Hun har suveren erfaring

Heidi Vibeke Pedersen slo på sin side et slag for Al-Samarai.

Hun mente at den nåværende stortingsvaraen, som er i full jobb i Rederiforbundet ved siden av politiske verv, kunne lage god arbeidslivspolitikk.

– Vi må passe på å ha folk som har jobbet med alt mulig. Jeg vil slå et slag for Holmlia-kvinnen Zaineb. Hun har suveren erfaring fra alt mulig. Det er ingen grunn til å kaste henne nå, sa Pedersen, som representerer Holmlia Ap.

Reagerte på kvinnekampen

Trine Eskeland har tidligere ledet lokallaget i Søndre Nordstrand. Eskeland beskrev sin egen bydel som et kjerneområde for Ap og viste til solid oppslutning ved valg.

- Hun er en modig dame, som stadig imponerer meg. Hun brenner for å bekjempe fattigdom. Hun brenner for idrett og frivillighet, sa Eskeland.

- Som stolt feminist blør hjertet mitt, sa kvinnepolitisk ansvarlig Kafia Mohamud i Vestre Aker Ap.

Hun reagerte på at mennene høyt oppe på lista sto trygt og fikk gjenvalg, mens kvinnene måtte kjempe om plassen.

Trakk seg

Etter den frie debatten medlemmene imellom, argumenterte nominasjonskomiteens leder Tone Tellevik Dahl og komité-mindretallets talsperson Mari Morken for henholdsvis Al-Samarai og Gunaratnam.

Før klokka slo 21.30 hadde alle sagt sitt. Det var tid for stemming og telling. 137 av 261 stemmer gikk til Kamzy Gunaratnam, som dermed vant kampen om andreplassen.

Nominasjonsmøtet tok deretter en overraskende vending da Al-Samarai ble fremmet som motkandidat til Siri Gåsemyr Staalesen på sjette plass.

- Jeg mener at Siri har gjort en god jobb på Stortinget og jeg takker for at jeg ble foreslått, men jeg kommer ikke til å ta kampen mot Siri, svarte Zaineb Al-Samarai.

Ville løfte fram ung kandidat

Al-Samarai trakk seg deretter også fra syvendeplassen.

- Det jeg savner er stemmen til neste generasjon. Den er for langt nede, sa Al-Samarai, som foreslo at plassen hennes gikk til niendeplassen Agnes Nærland Viljugrein (25).

- Vår tid handler om hvordan det skal gå gå med neste generasjon - det er deres planet, pensjon og liv som Stortinget skal behandle, uttalte Ap-politikeren.

Nominasjonskomiteen mente derimot at åttendeplassen Jon Reidar Øyan og resten av lista skulle rykke opp et hakk hver.

Flertallet stemte imidlertid for at Viljugrein skulle havne på syvende.

