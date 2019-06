Varaordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt

Varaordfører Bård Espelid på Askøy sier til Bergensavisen at det avstengte høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy er skrotet for godt.

– Det kommer aldri til å bli tatt i bruk igjen, sier Espelid (Askøylisten) til avisen.

Kleppe vannverk har åtte høydebasseng som er tilknyttet anlegget. I ett av disse, Øvre Kleppe høydebasseng, er det funnet tarmbakterier.

Rundt 2000 er blitt syke

Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet i kommunen, og 65 personer har til sammen vært innlagt på Haukeland sykehus.

Onsdag ble det funnet avføring fra hund og hjort på taket av det omstridte høydebassenget.

Fredag opplyser varaordføreren at en teori om at det er en umiddelbar sammenheng mellom et sprengningsarbeid i 2014 i nærheten av fjellbassenget og vannproblemene, nå er forkastet.

Vil lete etter flaggermus

Espelid sier videre at det i løpet av dagen vil bli undersøkt om det kan ha kommet flaggermus inn i fjellbassenget, i tillegg vil det bli undersøkt om det kan ha vært lekkasje av avføring fra dyr inn i bassenget.

Ifølge Folkehelseinstituttets prøver har smitten trolig oppstått mellom 31. mai og 3. juni.

