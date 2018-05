Vardø - byen som er i ferd med å dø

- Alle de forlatte og forfalne husene som ingen tar ansvar for, gjør at dette ligner nærmest en spøkelsesby, sier vardøværing. Se video over!

VARDØ (Nettavisen): Nettavisen er i Finnmark for å besøke byen og kommunen som er i ferd med å dø.

Halve byen har forsvunnet siden storhetstiden på slutten av 60-tallet.

I 1970 hadde Vardø 4187 innbyggere – nå har de 2110. Hus står tomme og byen har høyeste arbeidsledighet i Finnmark, 4,9 prosent i april.

Tomme hus



Nettavisen tok derfor turen nordover for å ta pulsen på byen som er i ferd med å slukne. Noe av det første som gjør inntrykk i Norges østligste by, som ligger øst for både Kairo og St. Petersburg, er stillheten og tomheten i gatene.

Alle de tomme husene.

- Alle de unge flytter, nå er det kun gamle igjen her, sukker Ivar Wie (84) oppgitt.

Det er et trist syn å se hus i Vardø forfalle slik.

Etter å ha flydd fra Oslo – foretatt et flybytte i Kirkenes - og hatt kun et 15 minutters luftig svev med Widerøe derfra, er Wie en av de første vi møter i Vardøs gater.

Den eldre, spreke mannen har bodd hele sitt liv i Vardø og i over 40 år har han jobbet på et fiskebruk.

Wie forteller om en tid med et yrende liv og mimrer tilbake til da det var jobber til alle.

- Det får vi aldri tilbake. Alle de forlatte og forfalne husene, med knuste ruter, som ingen tar ansvar for, gjør at dette ligner nærmest en spøkelsesby, sier han.

Vardø er bygget opp omkring fiske og fiskeforedling, og nedgangen i fiskerinæringen har medført at folketallet i kommunen har blitt nesten halvert de siste 40 årene.

Ifølge SSB skal det være 2110 personer som bor i Wardø nå. I fjerde kvartal 2017 var det 14 håpefulle som så dagens lys, mens 30 takket for seg. Nettoflyttingen var på 22.

Fargesterke hus er et varemerke i Finnmark.

Vardø er halvert storhetstiden. Diagrammet viser en alarmerende eldrebølge, samt at antallet under 20 år stadig synker.

- En av tre på trygd

Vi merker oss fra statistikken til Statistisk sentralbyrå at:

457 er alderspensjonister

176 er uførepensjonister

51 er registrert som helt arbeidsledige





Det betyr at 684 – eller én av tre - går på trygd.

Vardø Høyre skriver på sin hjemmeside om pleie, omsorg, helse og sosiale tjenester at:

«Mer enn 50 prosent av kommunens budsjett går til denne etaten. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig om den fortsetter.»

Ifølge SSB skal det være 2110 personer som bor i Vardø nå. 14 håpefulle så dagens lys, mens 30 takket for seg i 2017. Nettoflyttingen var på 22.

SSBs prognoser viser at Vardø vil tappes for enda flere folk i årene som kommer.

Tidene hvor det var jobber til alle, er for lengst over. Forsvarets tilstedeværelse hadde også stor betydning for arbeidsmarkedet i Vardø, og under forsvarets storhetstid i området, bodde det over 4.200 personer i byen.

Wie er en av dem som ikke tror at disse tidene kommer tilbake. Tvert imot.

- Mange av dem som har flyttet ut og kommer tilbake, får sjokk, forteller Wie til Nettavisen.

Konkurs og opphør



Det er også noe av de som gir inntrykk når man går nedover gatene i sentrum. Så stille det er. Hvor er alle menneskene?

Vel, det er noen her. Vi ser noen barnevogner og glade barn i parkas på sykkel, selv om gatene for det meste er folketomme.

Tomme butikklokaler preger også bybildet.

Det er butikkdød i Vardø.

Og når sulten melder seg ved 15-tiden, er kaféen i hovedgaten allerede stengt.

- Den stenger klokken 14, de fleste spiser middag ved 13-14-tiden, får vi forklart av en vardøværing.

- Så tidlig?

- Ja, det skjer ikke mye mer her fra nå og utover, ler hun.

Det er få butikker å se, de mange tomme lokalene bærer bud om konkurs og opphør.

Solen får fram det aller beste av naturen så tett på Barentshavet, men også rynkete, falmede hus, knuste ruter og tomme lokaler skinner mot oss.

Hus forfaller i Vardø.

De fleste husene som forfaller ble forlatt under krisen på 2000-tallet, og har siden stått tomme, får Nettavisen forklart. I 2012 ble Vardø Restored etablert.

De har spesialisert seg på å søke etter midler hos Riksantikvaren og Kulturminnefondet, noe som skal inspirere huseiere til å sette bygg tilbake i original stand.

Men det er langt frem til mål, konstaterer vi etter å ha saumfart gatene i Vardø.

Vi fant et stillas i Strandgaten, men ellers er det iøynefallende hvordan bygg på bygg får forfalle. Stillas som vitner om renovering, er et sjeldent syn i Vardø mai 2018.

I hele Vardø er det verken skobutikk eller bokhandel å oppdrive, men bibliotek er her.

Vinmonopolet er åpent torsdag, fredag og lørdag.

De menneskene vi møter, er uten unntak utrolig imøtekommende og hyggelige.

Vardø byr på enestående natur.

Vardø er ikke noe sted for de varme temperaturene. Gjennomsnittstemperaturen i juli er på 9,2 varmegrader. Ifølge Wikipedia er maksimumstemperaturen i Vardø målt til +27 °C den 7. juli 1987. Gjennomsnittstemperaturen er 1,3 °C.

Ap-bastion

Vardø er en Ap-bastion, der 54 prosent av velgerne stemte Ap ved forrige valg. Nettavisen var i Vardø på 1. mai, og da var det ikke noe tog i byen.

Dagen etter kom derimot Frps helsepolitikere Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud dundrende inn i byen. Der dro de på hjemmebesøk til Christi Andreassen, som mener hun ikke har fått tilstrekkelig hjelp fra kommunen, som har tilbudt 30-åringen sykehjemsplass. Stortingspolitikernes ankomst førte til en skikkelig klinsj mellom Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud - og ordfører Robert Jensen (Ap).

Les: Sylvi Listhaug utskjelt av Ap-ordfører: - Aldri opplevd maken

- Ikke angret et sekund

En av dem som flyttet ut og vendte tilbake til Vardø er 32 år gamle Susanne Haagensen Robertsen.

- Jeg har ikke anget et sekund, sier hun til Nettavisen.

- Det er trygt og godt å bo i Vardø.

Etter å ha utdannet seg til frisør, kokk og konditor utenbys, lengtet hun hjem.

- Den første perioden gikk jeg på Nav, men så ordnet det seg med jobb i denne kombinerte kafeen og butikken, sier tobarnsmoren.

- Selv om drømmen hadde vært å jobbe som konditor.

Susanne Haagensen Robertsen har ikke angret et sekund på at hun flytte tilbake til Vardø.

- Bare å slippe barna ut

- Hva er det beste med å bo i Vardø?

- Det er så deilig å bare kunne slippe barna ut, trygt. Og vi bruker ikke noe ekstra tid fordi avstandene er så korte. Jeg kan slutte på jobb klokken 16 og servere middag klokken 16.30.

- Hva bruker dere tiden på?

- Vi bruker mye tid på barnas aktiviteter, det er et aktivt bryte- og taekwondomiljø her, samt håndball og fotball, sang- og musikktilbud, forteller 32-åringen.

- Surt med alt som står tomt

Hun deler ikke Wies bekymring for fremtiden:

- Men det er klart vi vil merke det hvis det blir flere kutt. Det er dessuten surt med alt som står tomt, legger hun til.

- Jeg synes jeg merker en optimisme nå og at flere er mer positive enn før, sier den blide vardøværingen og serverer kaffe - etter stengetid.

