Varm luft på vei: Her kan det bli over 20 grader

På Østlandet har mange startet høstferie, men det er ikke her det blir finest vær.

- De er litt uheldige, ja, sier statsmeteorolog Siri Wiberg til Nettavisen.

For været deler landet i to i dagene fremover, og Østlandet får det dårligste været fremover. Ellers i landet ventes derimot mye fint vær, og til tross for at vi er helt i slutten av september ventes sommertemperaturer i store deler av landet.

Meteorologene kunne tidligere tirsdag melde at det mandag målte hele 23,5 grader i Valldal på Sunnmøre, og også fremover kan de som holder ferien både på Vestlandet og i Midt-Norge, vente varme dager.

Det sørger nemlig en fønvind for.

- Temperaturer over 15 grader blir hverdagskost, og de mest gunstig plasserte stedene kan få over 20 grader, skriver meteorologene på Twitter tirsdag.

Sol og sommertemperaturer

Fønvind er en tørr, varm vind, som, ifølge Snl.no, gjerne slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Grunnen til at det blir så varmt er at vinden blir presset sammen da den faller ned langs en fjellside.

- I dag ligger det en front over vestlandet, så i dag er det Trøndelag som har det varmest. I går var det ordentlig varm, med godt over 20 grader, forteller Wiberg.

- Det som skjer i morgen og resten av uken er at den fronten trekker seg tilbake, så det blir sol igjen på vestlandet, og den samme varme luften. Utover uka vil man nok kunne se sommerlige temperaturer på vestlandet og i Trøndelag.

I Trondheim meldes det om strålende sol og omkring 16 grader de neste dagene. På Vestlandet og Trøndelag kan gradestokken bikke 20. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Mange på vestlandet venter fremdeles noen dager på ferien, men de gode temperaturene forsvinner heller ikke med det første.

- Jeg så ikke så mye kulde i starten av neste uke heller. Så vi blir liggende i mye varmluft en stund fremover.

Også lenger nord blir det fint og ifølge Wiberg kan gradestokken ligge på mellom 10 og 15 grader noen steder i Nord-Norge også.

Nedbør på Østlandet

Mens Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge får finværet, blir det våtere på Østlandet.

- Østlandet blir liggende på feil side av fjellet. Selv om vi blir liggende i den samme varme luften, så får vi mer skygge, regn og yr, sier Wiberg.

Til helgen tar nedbøren seg opp, og kraftig regn ventes særlig i Agder og Telemark.

- Temperaturene vil ligge rundt 13-14 grader.