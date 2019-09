Varm septemberdag flere steder

Det var strålende sol og finvær med temperaturer over 20 grader flere steder i Sør-Norge lørdag. Noen irske turister i Oslo benyttet finværet til en dukkert.

Klokka 14 lørdag ettermiddag ble det målt 19,8 grader på Bygdøy og 21,1 grader på Bjørnholt i Oslo. Over 20 grader ble det også målt i fylkene Akershus, Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, og i Agder.

I hovedstaden fikk deltakerne i Oslo maraton et gjensyn med sommervarmen, og løpet ble en varm affære for de over 23.000 påmeldte løperne.

MARATON: Løpere i Oslo maraton ved Frognerstranda. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Badet

Varmen var imidlertid ikke til ulempe for alle. Utenfor Operaen benyttet de irske turistene Ciara, Trini, Mary og Sinead Wyer seg av finværet og tok en dupp i fjorden, selv om badetemeraturen nok ikke var sommervarm.

Søndag er været hakket mer usikkert mange steder i Sør-Norge, og skyer og tåke kan melde seg.

Flere nedbørsrekorder i Trøndelag

Det har vært et vått døgn i deler av Trøndelag og Nordland. Ved fire målestasjoner i Trøndelag er det satt nedbørsrekord det siste døgnet, ifølge Adresseavisen.

Aller mest nedbør ble det målt i Øksingøy med 90 millimeter nedbør, mens det ved Otterøy i Namsos ble målt 84 millimeter nedbør, som utgjør 50 prosent av normal månedsnedbør for september, skriver avisen.

Det regntunge timene fra klokken 8 fredag til samme tid lørdag førte til at den gamle rekorden fra september 2011 på 52,5 millimeter ble slått.

Det ble også satt rekorder ved Unnset i Overhalla med 76,8 millimeter nedbør, og i Namsskogan med 50,9 millimeter, som er det mest nedbørrike døgnet siden målingene begynte på stedet. Den fjerde septemberrekorden ble satt i Nordli – Holan med 33,6 millimeter.

(©NTB)