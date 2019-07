Varmerekorder i Tyskland, Nederland og Belgia - temperaturen stiger i Norge

Det ble satt varmerekord i Tyskland onsdag: 40,5 grader. Norge passerte 30 grader. Til helga blir det varmere.

OSLO (Nettavisen): Den tyske rekorden ble satt i byen Geilenkirchen, som ligger ikke langt fra grensa til Nederland. Den forrige varmerekorden var på 40,3 grader.

Tysklands meteorologiske institutt, DWD, sier det i deler av landet blir varmere torsdag:

- Kanskje varer denne rekorden bare én dag, skriver de på Twitter.

I flere land i Europa er det satt varmerekorder de siste dagene som følge av den siste hetebølgen.

Slo 75 år gammel varmerekord

Nederland slo onsdag en 75 år gammel rekord med 38,8 grader målt i GilzeRijen. Belgia noterte 38,9 i Kleine Brogel - det varmeste noensinne målt der.

Verdens meteorologiorganisasjon WMO sier de venter at flere tidligere varmerekorder blir brutt i Frankrike torsdag. Den hittil høyeste temperaturen målt i den franske hovedstaden var 40,4 grader i 1947. Prognosen for torsdag er 42 grader. Nasjonalt er den høyeste temperaturen målt i Frankrike 46 grader. Den rekorden er bare noen uker gammel og ble målt 28. juni under den første store hetebølgen i sommer.

Kotsøy: 31,5 grader

Varmest i Norge onsdag var Kotsøy i Midtre Gauldal i Trøndelag med 31,5 grader.

- Med det har vi vår første tropedag i juli, og vi venter enda flere denne uka, tvitret meteorologene onsdag.

Alt tyder på at det blir enda varmere i Trøndelag til helga. Prognosene viser opp i 33 grader nettopp i Kotsøy lørdag. Den norske varmerekorden fra 1970 står fortsatt, ifølge statistikken hos Meteorologisk institutt. Da ble det målt 35,6 grader i Nesbyen i Buskerud.

VENTER OPP I 33 GRADER: Kotsøy i Trøndelag var varmest i landet onsdag, men prognosen tyder på at temperaturen kan stige helt opp i 33 grader her lørdag. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Etter varmeperioden i nord har Meteorologisk institutt gått ut med farevarsel om skogbrannfare i Nord-Norge (gult nivå).

- Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, heter det i varselet.

Svenske meteorologer snudde

Svenske meteorologer, som onsdag var ute og antydet temperaturer opp i 37 grader kommende tirsdag, gikk onsdag ettermiddag ut og sa at prognosene kanskje ikke var helt treffsikre. Den første prognosen viste veldig varm luft, mens den siste viste kaldere, noe som betyr store forskjeller i hva slags vær de skal melde.

- Trolig vil det endre seg igjen. Vi følger spent med, skriver SMHI på Twitter.