Varmesøkende kamera kan ha reddet Risør fra katastrofe

Flere minutter før mennesker varslet, hadde et kamera slått alarm hos brannvesenet.

Denne videoen viser hvordan kameraet varslet brannvesenet om brannen:

Tre varmesøkende kameraer plassert forskjellige steder i Risør, er byens viktigste våpen for å forhindre en større bybrann. Grytidlig onsdag morgen kan et av disse ha reddet trehusidyllen fra en katastrofe.

Det gikk flere minutter fra det varmesøkende kameraet meldte fra om brannen i et av trehusene til den første personen ringte 110-sentralen for å varsle om brannen.

- Uten kameraet hadde vi tapt en del minutter, og i tillegg hadde vi i første omgang kun sendt ut de seks mannskapene vi har tilgjengelig i Risør, forteller avdelingsleder ved 110-sentralen i Østre Agder brannvesen, Rune Vårdal Paulsen, til Nettavisen.

I stedet kunne brannvesenet umiddelbart trykke på alarmknappen og tilkalle forsterkninger fra nabokommunene, fordi kameraet i løpet av sekunder fortalte dem at det var alvor denne gangen.

Denne videoen viser bilder fra kameraet etter at brannvesenet har kommet til stedet. Du kan se blålys mellom byggene:

Kan se brann fra sentralen

IR-kameraene reagerer på høy temperatur eller rask temperaturstigning. Når alarmen på kameraet går, aktiveres et optisk kamera som operatørene kan bruke til å zoome med. De kan da se om det er snakk om åpne flammer eller røykutvikling, og ut ifra dette vurdere hva som skal settes inn av mannskaper.

- Vi hadde i dag store ressurser på fra starten fordi vi har «øyne» på brannen fra første melding.

Vårdal Paulsen forteller at de uten kameraet måtte ha rykket ut til brannstedet for å kunne vurdere hvor store mannskaper det var behov for.

- Da kameraet i dette tilfellet viste full fyr i en bolig midt i trehusbebyggelsen, så ventet man ikke. Da sendte vi ut masse mannskaper. Hvert minutt teller og det er ikke veldig mye tvil om at dette var medvirkende til at brannen begrenset seg til tre bygg.

- Kunne blitt større

Brannlederen er stolt over at Risør tar brannsikkerheten på høyeste alvor.

- Det er litt gøy. Her er folk glade i byen sin, og byen har søkt Riksantikvaren om midler til disse kameraene. Kameraene dekker stort sett hele byen og er satt inn nettopp i frykt for en bybrann.

Avdelingslederen for 110-sentralen tror ikke det er mye tvil om at dagens brann hadde sett verre ut, om det ikke hadde vært for kameraet.

- Det blir jo spekulasjoner, men ved noen minutters senere varsel, så hadde nok brannen vært større. Noen av byggene kan reddes, men også det hadde nok antakelig sett annerledes ut. Det er uansett ingen tid å kaste bort, og tre-fire minutter kan utgjøre forskjellen på en brann i en enebolig til en kvartalsbrann eller en bybrann.

Se video fra slukningsarbeidet her:

En av Europas best bevarte

Sørlandsidyllen Risør er kjent for den hvite trehusbebyggelsen, og den regnes som godt bevart.

Ordfører i kommunen, Per Kristian Lunden, er svært lettet over at brannen ikke spredde seg mer enn den gjorde.

– Risør er en av Nordens og Europas best bevarte helhetlige trehusbyer, så vi har ingen hus å miste, sier han til NTB.

Han fullroser brannvesenets innsats og nevner også de varmesøkende kameraene som viktige.

– Vi har et veldig effektivt brannvesen som får god hjelp fra nabokommunene. Det var varmesøkende kameraer som var med på å oppdage brannen. Kameraene står på høyder rundt i byen og gir beskjed til brannvesenet.

Det er foreløpig ukjent hva som var årsaken til brannen, og det vil bli iverksatt teknisk og taktisk etterforskning så snart det lar seg gjøre, opplyser politiet.

