Värmland og Midtjylland over det norske smittekravet – kan bli røde

Nye tall fra Värmlands län i Sverige og Midtjylland i Danmark viser at regionene ikke oppfyller Folkehelseinstituttets smittekrav, melder VG.

De nye smittetallene fra det svenske folkehelseinstituttet viser at det nå er 20,2 smittede per 100.000 innbyggere i Värmland, ifølge avisa.

Både Töcksfors og Charlottenberg, som er steder hvor mange nordmenn reiser for å handle, ligger i Värmland.

Et smitteutbrudd i danske Aarhus har også brakt regionen Midtjylland over det norske smittekravet, med 42,3 smittede per 100.000 innbyggere. I regionen Sjælland har smittetallet steget til 26,5 per 100.000 innbyggere.

Kravet til FHI er færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. FHI krever også at det i gjennomsnitt er mindre enn 5 prosent positive koronaprøver de siste to ukene.

I tillegg til kravene gjøres det en helhetsvurdering av det aktuelle landet eller regionen.

