Varmt og deilig vær er ikke bare gode nyheter - men det kunne vært verre

Det varme været fører til «betydelig snøsmelting», men verken meteorolog eller hydrolog slår foreløpig alarm om katastrofeflom.

– Inn mot pinsehelgen så bygger det seg opp et høytrykk over landet vårt. Dette har allerede latt seg gjelde i sør, og vil påvirke den nordligste landsdelen fra søndag av, sier vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk Institutt til Nettavisen.

– Det ser ut som om det kan bli sommerlige temperaturer, i hvert fall opp mot 25 grader, og kanskje også varmere enkelte steder.

Dette gjelder først og fremst Østlandet, men også Trøndelag og Møre og Romsdal vil få det ganske varmt i tiden som kommer, forteller meteorologen.

– Generelt er det gode temperaturer i hele landet, sier Berger.

Kjøligere og våtere i nord og vest

Vestlandet og Nord-Norge må vente litt til på godværet:

– Tirsdag til torsdag blir det fortsatt litt nedbør i deler av Vestlandet, så det er nok først inn mot helgen at det klarner opp. Lenger nord må man nok vente litt til. De blir liggende litt feil med tanke på høytrykket til å begynne med, så det blir nok litt nedbør og skyer i starten av helgen, men så ser det ut til at det blir bedre fra søndag og utover, forteller meteorologen.

Snøsmelting

De høye temperaturene i store deler av Norge er ikke bare gode nyheter:

– Det vil nok sette i gang en del smelting, og det er masse snø i fjellet fortsatt, sier Berger til Nettavisen.

Det positive er at de høye temperaturene ikke kombineres med mye nedbør, forteller meteorologen.

Dette støttes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har ansvaret for flomvarselet. Tirsdag er dette på grønt nivå, altså normaltilstand.

– Vi har egentlig en relativt gunstig værutvikling med tanke på vårflomsituasjonen, forteller Knut Olav Aamodt, vakthavende hydrolog hos NVE til Nettavisen.

– Det blir mye snøsmelting i hele Sør-Norge og opp til Trøndelag i løpet av de nærmeste dagene, men foreløpig ikke med store flomvannføringer som resultat.

Unngår katastrofeflom

Han spår at vannstanden vil øke gjennom pinsen, men understreker at høytrykket som ligger over store deler av Skandinavia nå er ganske ideelt. Det gjør nemlig at dagene blir varme, mens nettene blir relativt kjølige:

– Det gjør at vannet kommer litt i porsjoner, og det er en stor fordel med tanke på å unngå katastrofeflom. Men det er såpass høye temperaturer om dagen at det er en betydelig snøsmelting på gang, det er det ikke tvil om, sier Aamodt, og legger til:

– Men vi ser ikke det helt dramatiske i det i øyeblikket. Da må det skje en værutvikling som vi ikke har prognoser på per dags dato.