Varsel om ekstremvær – mange veier stengt i fjellet

Ekstremværet Elsa øker faren for stormflo langs hele kysten fra Agder til Romsdal mandag. I fjellet fører uværet til stengte veier.

Vegtrafikksentralen for Vestlandet sendte mandag morgen ut varsel om flere stengte fjelloverganger. Riksvei 7 over Hardangervidda var stengt og det samme gjelder riksvei 13 Vikafjellet der det vil bli tatt ny vurdering mandag klokka 10.

Fylkesvei 50 Hol – Aurland er stengt mens riksvei 52 over Hemsedal er åpen. På E134 over Haukeli ble det tidig mandag morgen kjørt kolonne, mens det over E16 Filefjell var åpent for trafikk. Fylkesvei 53 Tyin – Årdal var derimot stengt for trafikk.

E6 over Dovrefjell ble like før midnatt åpnet igjen etter at veien tidligere søndag ble stengt på grunn av uværet. Klokka 3.45 ble også ferjeforbindelsen Moss – Horten åpnet etter at værforholdene i Oslofjorden tvang selskapet til å innstille avgangene søndag.

Stormflo langs kysten

Samtidig med de krevende forholdene i fjellene, har Meteorologisk institutt varslet om stormflo langs kysten fra Agder og opp til grensa ved Trøndelag.

– Mandag ettermiddag og natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 85–100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen. Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen, skriver meteorologene på Yr.

Fare for snøras

Fra Telemark og oppover langs Vestlandet er det videre varslet om ekstrem fare for snøras. Kraftig vind og fokksnø ventes å danne seg, med fare for at det lett kan rase.

– Komplekse forhold, vær svært forsiktig. Skred løses lettest ut der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig, skriver varslersiden Varsom om de ventede forholdene i Jotunheimen.

Varer til tirsdag

Varslet viser at det ventede ekstremværet først vil ramme i sør før det flytter seg nordover. Først ut på tirsdag vil vannmassene trekke seg tilbake fra Nordmøre.

Ekstremværet, som i Norge altså har fått navnet Elsa, går i England under navnet «Ciara». Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier årsaken til uværet, som preger hele Nord-Europa, er et lavtrykk ved Island.

Årsaken til stormfloa er fullmåne, kombinert med at den astronomiske vannstanden er høy og et kraftig lavtrykk.

(©NTB)