Varsel om flom på rødt nivå i deler av Hedmark, Oppland og Buskerud

NVE varsler om flom på rødt nivå i øvre deler av Oppland og Buskerud og deler av Hedmark fra lørdag morgen.

– Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, rødt nivå gjelder lokalt for mindre elver som drenerer områder med snø. For Glomma og Gudbrandsdalslågen varsles oransje nivå, heter det i fredagens flomvarsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Konsekvensen av flommen kan bli stengte veier og bruer, og omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på både bebyggelse og infrastruktur. Flere veistrekninger er allerede blitt stengt, blant annet på riksvei 3 gjennom Stor-Elvdal i Østerdalen og mellom Kløfta og Riksåsen på E16 og riksvei 7 ved Nesbyen.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, opplyser NVE.

Folk bes om å følge med på både værprognoser, værradar og oppdateringer på Varsom.no for å holde seg oppdatert på situasjonen. Verdier må flyttes bort fra utsatte områder, blant annet gjelder dette campingvogner langs elver og bekker. Videre understrekes det at dreneringsveier og stikkrenner bør renses, mens vannveier og avløpsrør må holdes fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

