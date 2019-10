Varsler regn, sludd og snø - «Bruk riktige dekk», sier meteorologene

Meteorologen varsler «en skikkelig gråværsuke» og har ute farevarsel for sludd og snø i høyfjellet.

OSLO (Nettavisen): - Lavtrykkene treffer Sør-Norge denne uka, så vi har en skikkelig gråværsuke i vente. Nord-Norge slipper billigere unna, utenom i dag. Da er det nedbør også i nord, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Nettavisen tirsdag morgen.

Usikker på snøgrensa

Skal du opp i fjellet, har meteorologen noen klare råd til deg:

- Snøgrensa er vanskelig å forutsi nå, for det er store variasjoner og for eksempel 0,6 grader helt oppe på Finse nå, men skal du opp i fjellet, er det vinterdekk som gjelder, sier Gislefoss.

«Bart og vått», er fasit for flere av fjellovergangene i Sør-Norge tirsdag morgen, men i løpet av dagen kan det komme både regn, sludd og snø, blant annet over Hardangervidda.

Klokka 05.30 var situasjonen på riksvei 7 bart veidekke, 1 grad, lett bris, skyet og oppholdsvær, mens farevarselet ifølge Yr forteller om sludd i formiddag og mye snø resten av dagen.

Venter snø opp i 800-1000 meter

Meteorologisk institutt advarer for mye snø for fjellet i Sør-Norge tirsdag, snø over 800-1000 meter over havet. Dette snøværet skal etterhvert bre seg nordover. Sør for Hardangervidda ventes det overgang til regn midt på dagen.

«Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene», skriver meteorologene i farevarselet.

Vindfullt i Rogaland og Agder

I Rogaland og vestlige områder på Sørlandet blåser det godt tirsdag. De kraftigste vindkastene får man i fjellet, opp i 30 meter per sekund i kastene, melder meteorologen.