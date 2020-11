Varsler rettsoppgjør: - Dette kan bli et salig kaos

Donald Trump erklærer seier, mens Joe Biden beroliger sine tilhengere om at han fortsatt er optimistisk.

Valgnatten i USA ble et langt større drama enn Demokratene hadde håpet. I forkant av valgnatten hadde mange av dem utsikter til et valgskred for Joe Biden, noe mange av meningsmålingene også tydet på.

Men onsdag morgen viser det seg at Donald Trump har vunnet en rekke av de viktige vippestatene blant de såkalte solbeltestatene. Nå gjenstår det å se hva som skjer med rustbeltestatene.

Biden var tidlig ute og forsøkte å berolige sine tilhengere om at valget ennå ikke er avgjort, og at mye går deres vei.

- En skam for landet

Mens president Trump gikk nærmest ut og erklærte valgseier like før klokken 08.30 norsk tid.

- Det er en skam for landet vårt, sa han og henviste til Bidens tale.

- Vi var i ferd med å vinne dette valget. Faktisk så har vi vunnet dette valget, sa Trump.

Men opptellingen av viktige poststemmer i Pennsylvania er ennå ikke overstått, og det kan ta helt fram til fredag før resultatet i delstaten er endelig.

- Dette har blitt det dramaet vi fryktet. Definitivt ikke den utklassingen målingene tydet på. Presidentembetet svever nå i luften. Nå blir det finopptelling av enkeltstemmer, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- Det kan bli et salig kaos

Trump leder for øyeblikket i den avgjørende delstaten Pennsylvania, som deler ut 20 valgmenn. Demokratene håper imidlertid at demokratiske poststemmer, som ennå ikke er opptelt, vil vippe seieren i retning av Biden.

Trump har flere ganger vært tydelig på at han vil bestride gyldigheten til poststemmer som kommer inn i Pennsylvania etter valgdagen. Det til tross for at høyesterett har gitt delstaten medhold i en frist på opptelling fram til fredag.

- Nå vil dette gå fra stemmeavlukket til rettsalene. Det kan bli et salig kaos i Pennsylvania grunnet opptellingsreglene der, sier Mjelde.

- Dette kan bli et rettssalsdrama a la 2000-valget, med Pennsylvania i Floridas sted, sier han.

Det er fortsatt viktige vippestater i det såkalte rustbeltet - Wisconsin og Michigan - hvor det endelige resultatet ennå ikke er avklart. Det kan se ut til at delstaten Georgia også står på spill i skrivende stund.

- I hvor stor grad har meningsmålingene tatt feil, og er det sånn at vi ikke lenger kan stole på meningsmålinger i amerikanske presidentvalg, Mjelde?

- Trump har uansett gjort det langt bedre enn de nasjonale målingene tydet på. Han var jo aldri så langt bak i vippestatene. Dette viser at sittende presidenter er vanskelig å slå. Uroen og angsten fortsetter. Alle som håpte på at Trump skulle bli utvetydig kastet i natt, har blitt skuffet, sier Mjelde.

Full skivebom?

Hallvard Notaker, som er historiker og forfatter av boken Amerikansk valgkamp, sier til NRK ved 08-tiden at det ennå er litt for tidlig å oppsummere om det har vært total skivebom for meningsmålingene.

- Det er noen delstater hvor det virker tydelig at det er sånn. Og sånn er det med meningsmålinger, at de er ikke noe som angir svart eller hvitt, null eller én. Det er et anslag som er basert på et utvalg med feilmargin og en risiko for å ha valgt ut feil. Men det er klart at jo oftere man velger ut feil mennesker å spørre i de delstatene som avgjør valget, jo mer får man et troverdighetsproblem, sier han til NRK.

- Jeg tror det er litt tidlig å erklære full skivebom. Akkurat som at skivebommen fra sist nok var litt overdrevet i ettertid, sier h Notaker og henviser til presidentvalget mellom Hillary Clinton og Donald Trump i 2016.

- En mulig forklaring kan være at mye av kommunikasjonen med velgere ikke lenger foregår i det åpne på TV eller gjennom Twitter, men gjennom det man kaller mikromålretting til velgere. Og da blir det vanskeligere å ha en gjennomsiktighet med hvem som nås med hvilket budskap, sier han.