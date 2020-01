Varsler snø, regn og liten storm i fjellet

Fjellet i Sør-Norge kan vente liten storm utsatte steder, melder Meteorologisk institutt torsdag.

OSLO (Nettavisen): - Økning til vest og sørvest liten storm utsatte steder. Snø, etter hvert regn under 800-1000 meter.

Det er varselet for fjellet i Sør-Norge fra Meteorologisk institutt torsdag morgen.

Dagen starter med kolonnekjøring for alle på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland.

Stengt over Hardangervidda

På riksvei 7 over Hardangervidda er veien stengt for kjøretøy under 7,5 tonn mens det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Torsdag sendte meteorologene ut gult farevarsel for snøfokk i fjellet i Sør-Norge både torsdag og fredag.

- Dette kan gi svært dårlig sikt, så vær forsiktig om du skal over fjellet, lød advarselen på Twitter.

FAREVARSEL: Anbefalingen i farevarselet er å beregne ekstra tid til transport og kjøring, følge råd og sjekke status fra transportaktører. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Beregn ekstra tid

Anbefalingen i farevarselet er å beregne ekstra tid til transport og kjøring, følge råd og sjekke status fra transportaktører.

- Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder, heter det videre.

Det ventes redusert sikt og lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene når snø pakker seg i veibanen.

- Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel, heter det i farevarselet.

Mer nedbør

Januar har vært søkkvåt mange steder i Norge. De neste dagene venter meteorologene enda mer påfyll både i vest og i nord.

- Østlandet kan for det meste gå tørrskodd, ifølge Meteorologisk institutt.

