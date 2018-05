Varsler sommertemperaturer i flere dager

Det er bare å finne fram shorts og solbriller. Men har du bjørkeallergi, er det ikke gode nyheter.

Varm luft fra Sentral-Europa er på vei nordover til oss, og vil gi sommerlige temperaturer i flere dager fremover, skal vi tro vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Ida Fossli til Drammens Tidende.

Hun kan fortelle at hele Sør-Norge vil få en boost av denne varme luften, og at deler av Sør-Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag kan få se temperaturer på 25 grader.

Over 20 grader

Fullt så varmt blir det neppe i nedre og midtre Buskerud, men Fossli regner med at vi får over 20 grader her også.

– Tirsdag blir en varm og fin dag, og temperaturen vil holde seg i flere dager fremover, til torsdag ettermiddag. Da får vi nytt innsig av noe kjøligere luft, og risiko for noe nedbør fram mot helgen.

Om det er fint med sol og varme, blir det neppe gode dager for bjørkeallergikerne. Det er nemlig også meldt ekstrem spredning av bjørkepollen.

Årets pollenspredning er i full gang. Varslene viser ekstrem spredning av bjørkepollen på Østlandet mandag. På Sørlandet er det også ventet en kraftig spredning:

Tirsdag kives meteorologene om hvor i Norge det blir varmest.

Selv ikke i Tromsø er behovet for snøskuffa påtakelig. Mandag kunne Meteorologisk institutt melde om at den berømte målestaven utenfor kontrollstasjonen i Tromsø sto på bar bakke.

Snøfritt

– Hurra! Snøfritt ved målestaven på Versvarslinga i Tromsø. Normalt er det snøfritt først på 17. mai, skriver Meteorologene på Twittermandag.

Etter en helg med strålende vær mange steder i landet, fortsetter godværet også utover i uka. Mandag var det fint de fleste steder utenom Nordland og noen områder lenger nord som fikk en del nedbør. Tirsdag er værvarslingen usikker på hvor det blir varmest. Skyfritt og fint vær fra Midt-Norge og sørover gir varsel om sol og høye temperaturer.

– Blir det 25 grader i Sør-Norge eller Trøndelag i morgen? Vi følger nøye med på hvem som går av med seieren for landets første høysommerdag, skriver meteorologene videre på Twitter.

