Varsler sydentemperaturer - etterfulgt av mulige tornadoer

Samtidig som det er sendt ut et historisk tornadovarsel for Sør-Norge kan de i Trondheim få den varmeste junidagen siden 1966.

Det ligger an til ekstreme svingninger i været på torsdag. Fra strålene sol og sydentemperaturer i store deler av landet til stort temperatur-dropp, kraftig nedbør, torden og mulige tornadoer timer senere.

- Varmlufta som ventes, blir bare blaff et par dager før det blir kaldere, sier statsmeteorolog Håvard Thorset ved Meteorologisk institutt i Tromsø til Nettavisen.

Les: Her varsles det 30 varmegrader

Onsdag er det stort sett overskyet i Nord-Norge, unntatt sør i Nordland og på Finnmarksvidda hvor det kan bli litt sol. Det vil kunne bli litt nedbør her og der, men ikke store mengder. Lufta blir imidlertid litt kald.

Varmen kommer

I Sør-Norge blir det også stort sett oppholds onsdag, og det kan komme noen gløtt av sol.

- Men det er forholdsvis varm luft på vei, og torsdag kan det bli ordentlig varmt og godt. Det kan bli mellom 25 og 30 grader både på Østlandet, Vestlandet og Trøndelag, sier Thorset.

Sørlandet vil også få gode temperaturer, men det kommer vind fra havet som gjør lufta noe kjøligere. Temperaturene kan imidlertid komme opp i 20-25 grader, og over 25 enkelte steder.

Les: Christa (24) ble nektet å bade toppløs

- Et par varme dager i vente, men ha paraplyen klar! I morgen, torsdag, blir den varmeste dagen i #SørNorge, mens store deler av #NordNorge får smake på sommervarmen fredag, skriver Meteorologene å Twitter. Foto: twitter.com/meteorologene

Historisk tornadovarsel

StormGeo har onsdag sendt ut et tornadovarsel for torsdag, melder TV 2. Kanalen har intervjuet seniormeteorolog Olav Krogsæther, som opplyser at han aldri tidligere har sendt ut et tornadovarsel i sin 20 år lange karriere.

Tornadoene kan oppstå lokalt og karakteriseres som «små» av meteorologen.

Varmest på over 50 år

I Trondheim kan det faktisk bli den varmeste junidagen på 53 år, om det blir målt 29 grader torsdag.

- I 1966 ble temperaturen målt til 31,2 grader. Blir det 29 grader så vil det bli den varmeste junidagen siden den gang, sier meteorologen.

Men det er ikke bare sør og midt i landet det blir varmt. Fredag trekker varmen nordover.

- I Troms kan det bli årets varmeste dag. Det varmeste som har vært i år er 16 grader, men på gredag kan det bli over 20 grader, forteller Thorset.

I Nordland kan det bli over 25 grader, mens i Finnmark er det mer variert.

- Men det blir varmt der også, det kan bli godt over 25 grader enkelte steder. På kysten av Finnmark blir det mer vind som kommer inn fra havet, så det er mer usikkert om det blir ordentlig varm på Finnmarkskysten, sier han.

Se video: Her kommer regnet pinsehelgen:

Synker med ti grader

Selv om det ventes høye temperaturer og sydenstemning, kan vi ikke juble riktig ennå. Sommertemperaturene er ikke kommet for å bli.

- Med den varme luften kommer det ganske kraftige regnbyger i Sør-Norge torsdag. Det er ventet lokalt mye regn, torden og lyn.

Ifølge yr.no er det meldt 29 grader i Oslo klokken 17 torsdag, men på bare én time faller den med 10 grader.

- Regnbygene drar med seg kald luft, og derfor kan temperaturene synke så brått, sier han.

Meteorologen forklarer at når det blir så varmt før det kommer kraftig regn med torden, er det ikke uvanlig at temperaturen synker så mye, forklarer meteorologen.

I løpet av én time torsdag vil temperaturen stupe hele 10 varmegrader, ifølge Yr.no Foto: Yr.no

Også i Trøndelag er det meldt byger, men det er mindre sjanse for at det blir kraftig regn og torden enn på Østlandet. Hvis det kommer, så blir det mer spredte byger som forsvinner fort, ifølge Thorset.

Det vil også være et nedbørsområde mot Vestlandet.

I Nord-Norge blir det en del skyer i Nord-Norge, men de får ganske bra vær. Indre deler av den nordlige landsdelen kan få ganske fint vær torsdag. På kysten blir det mer overskyet og mulighet for regn.

Kald pinsehelg

Fredag blir det lavere temperaturer i Sør-Norge, men det vil fortsatt være over 20 grader mange steder. I Trøndelag er det meldt ganske mye regn og torden, og noe regnbyger på Østlandet første del av dagen, før det trekker nordover på ettermiddagen.

- Det blir mye varmluft, men ganske ustabil værsituasjon med perioder med sol. Det kan også bli plutselig omslag til regn, forteller han.

I helgen blir det også en ustabil værtype med variert vær over hele landet.

- Det kan endre seg mye innen vi kommer til helgen, men det ser ut som at det blir kaldere lengst nord. Varmen vil imidlertid kunne holde seg i Trøndelag og Midt-Norge hvor det kan bli ganske varmt. Lengst sør i landet blir det kjøligere, sier meteorologen.

- Trenden utover helgen og i løpet av pinsen er at det blir generelt kjøligere i hele landet. Det blir vekslende vær med regn og perioder med oppholds, sier han.