Varsler to tiltalepunkter mot Donald Trump

Demokratene varsler om to tiltalepunkter i riksrettsprosessen mot president Donald Trump. Se pressekonferanse direkte her.

NEW YORK (Nettavisen): De to tiltalepunktene lyder på at Trump skal ha forhindret Kongressen og at han skal ha misbrukt sin makt, melder CNN.

Saken utvides.

Tiltalepunktene mot presidenten er ventet å bli offentliggjort i løpet av tirsdagen.

Demokratene og Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, holder nå en pressekonferanse. Se den direkte i videovinduet over.

Demokratene varsler om to tiltalepunkter i riksrettsprosessen mot president Donald Trump. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Representantenes hus skal stemme over punktene i neste uke, opplyser kilder til Washington Post.

En tredje anklage som dreier seg om hindring av offentlig rettsutøvelse, er også blitt diskutert, ifølge CNN.

Lederen for utenrikskomiteen i Representantenes hus, Eliot L. Engel, opplyser at de nylig har sittet i et ti timer langt møte på kontoret til Nancy Pelos for å diskutere punktene.

– Etter min mening er det mye enighet, sa Engel.

Demokratene på møtet skal ha vært enige om at Trumps forsøk på å få Ukraina til å etterforske sin politiske rival Joe Biden, gikk mot amerikansk utenrikspolitikk og tjente presidentens egne interesser.

– Mange av oss mener at det som skjedde med Ukraina, ikke er noe vi bør lukke øynene for, sa Engel.

– Skal følge samvittigheten

Pelosi ønsket mandag ikke å kommentere hvilke konkrete anklager de skal komme med. På spørsmål om hun har nok stemmer til å få Trump stilt for riksrett, svarte hun at hun vil at politikerne skal avgi sin stemme samvittighetsfullt.

– I en sak som denne teller vi ikke stemmer. Folk skal bare gjøre det kjent hva de tenker om det. Jeg har ikke telt stemmer, og jeg kommer ikke til å gjøre det, sa hun på et arrangement i regi av Wall Street Journal mandag.

President Donald Trump har gjentatte ganger kritisert riksrettsprosessen på Twitter, men han ga ingen offisielle uttalelser om saken mandag.

Det hvite hus har så langt ikke vært samarbeidsvillige i riksrettsprosessen. Demokratene har flertall i Representantenes hus, som avgjør om Trump skal stilles for riksrett. Men det antas at han i så fall vil bli frikjent av det republikanske flertallet i Senatet.