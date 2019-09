Varslersaken kan ødelegge for Trumps største motstander, Joe Biden

- Varslersaken er mer skadelig enn bra for Joe Biden, men den kan også være et nødvendig spark i baken.

NEW YORK (Nettavisen): - For mange velgere vil det se ut som at Joe Bidens sønn har cashet inn på familienavnet. Selv om han ikke er anklaget for å ha gjort noe ulovlig, høres det ut som et høyt kvekk fra sumpen, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Nettavisen.

En utskrift av telefonsamtalen mellom Donald Trump og Ukrainas president bekrefter denne uken at Trump oppfordret til en ukrainsk etterforskning av Joe Biden.

Trump viste til ubekreftede påstander om at Joe Biden tidligere hadde klart å stanse en ukrainsk korrupsjonsetterforskning knyttet til et selskap hvor Bidens sønn, Hunter Biden (49), jobbet.

- Mer skadelig enn bra for Biden

Trump selv har erkjent at han oppfordret Ukraina til å etterforske Biden og hans sønn for korrupsjon, men nekter for å ha gjort noe galt og hevder seg utsatt for en heksejakt.

Hilmar Mjelde mener at varslersaken som nå rulles opp, trolig er mer skadelig enn bra for Joe Biden. Enn så lenge leder han kampen om bli Demokratenes presidentkandidat neste år.

- Den er mest skadelig – men kan også være et nødvendig spark i baken, sier Mjelde til Nettavisen.

USA-eksperten Hilmar Mjelde traff Joe Biden på en tur i New Hampshire i begynnelsen av september. Foto: Hilmar Mjelde/Facebook

- Den mest potente skillelinjen i amerikansk politikk i dag går mellom insidere og outsidere. Outsiderne har hatt momentum siden 2010. Biden er den definitive innsideren, og fokuset på han, sønnen og Ukraina-aktivitetene minner folk om de minst sympatiske sidene ved Washington-politikken, sier Mjelde.

USA-eksperten mener varslersaken skjerper kontrastene mellom Joe Biden og rebeller som Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

- Suget etter endring er et konstant trekk ved amerikansk politikk, og Warren og Sanders fremstår nå som et enda større og renere alternativ til status quo, sier Mjelde.

Hunter Biden ble valgt inn i styret

Joe Bidens sønn, Hunter Biden, ble i 2014, da hans far var visepresident i Barack Obamas administrasjon, valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Burisma var den gang eid av den omstridte prorussiske forretningsmannen Mykola Zlochevskej, som mellom 2010 og 2012 ledet det ukrainske departementet for miljø og naturressurser.

Her er Barack Obama, Joe Biden og Hunter Biden sammen på en basketballkamp i 2010. Foto: Mitchell Layton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Zlochevskej, som ble anklaget for å sikre kontrakter til sitt eget selskap via administrasjonen, flyktet til Russland i 2014 etter den provestlige, korrupsjonsfiendtlige revolusjonen i Ukraina.

Samme måned ble 23 millioner dollar i Zlochevskej britiske kontoer fryst og flere granskinger om mulig hvitvasking åpnet i både Storbritannia og Ukraina. I Ukraina var det statsadvokat Viktor Shokin som etterforsket saken.

Joe Biden, som selv spilte en sentral rolle i flere av reformene i Ukraina, ba om Shokins avgang som følge av svake resultater i kampen mot korrupsjon.

Trump og hans advokat Rudy Giuliani har anklaget Joe Biden for å ha kommet med forespørselen for å beskytte sønnen Hunter.

Men også EU og Det internasjonale pengefondet (IMF), i tillegg til en rekke ukrainske aktivister, ba om at Shokin skulle gå av. Flere anklaget Shokin for tilsløring av korrupsjonssaker og sabotasje av ukrainske reformer.

Hunter Biden takket ja til jobben i Burisma, et selskap som slet med et dårlig rykte. - Jeg tror hovedårsaken til at Biden tok jobben var for å styrke Burismas omdømme. Det er derfor de betalte ham 50.000 dollar i måneden, sier en kilde til nyhetsbyrået AFP. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Yuriy Lutsenko, som fram til slutten av august var statsadvokaten i Ukraina, har også uttalt at det ikke foreligger bevis som tilsier at Joe Biden handlet på vegne av sin sønn i Shokin-saken. Han har også slått fast Hunter Biden ikke brøt ukrainske lover.

Hunter Biden fikk 50.000 dollar i måneden

En ikke navngitt ukrainsk kilde i landets forretningsmiljø forteller nyhetsbyrået AFP at flere var overrasket over at Hunter Biden takket ja til jobben i Burisma, et selskap som slet med et dårlig rykte.

– Jeg tror hovedårsaken til at Biden tok jobben var for å styrke Burismas omdømme. Det er derfor de betalte ham 50.000 dollar i måneden, sier kilden.

Burisma presenterte i 2014 seg som den største private produsenten av naturgass og en av de ledende gassprodusentene i Ukraina. Selskapet kunngjorde det året at Biden skulle lede deres jusavdeling og representere giganten i «internasjonale organisasjoner».

President Donald Trump selv har erkjent at han oppfordret Ukraina til å etterforske Biden og hans sønn for korrupsjon, men nekter for å ha gjort noe galt og hevder seg utsatt for en heksejakt. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

- Vil det se ut som at Bidens sønn har cashet inn

USA-eksperten Hilmar Mjelde, som også er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap på universitetet i Bergen, er ikke i tvil om at saken kan bli skadelig for Biden, fordi for mange velgere vil det se ut som at Bidens sønn har cashet inn på familienavnet.

- Akkurat den type samrøre mellom politikk, lobbyisme og næringsvirksomhet som har gitt Washington et så dårlig omdømme blant velgerne. Dette er delvis det populistene på både høyre- og venstresiden har livnært seg på de siste 10 årene – fra Tea Party-bevegelsen, Occupy Wall Street til Trump, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, sier Mjelde.

En ikke navngitt ukrainsk kilde i landets forretningsmiljø forteller nyhetsbyrået AFP at flere var overrasket over at Hunter Biden takket ja til jobben i Burisma, et selskap som slet med et dårlig rykte. Her er Joe Biden og sønnen Hunter Biden sammen på et arkivfoto fra 2009. Foto: AP Photo/Charles Dharapak

Selv om varslersaken kan slå ut negativt for Biden, kan den også gi en positiv effekt, sier Mjelde.

- Det som eventuelt kan slå ut positivt er at kandidater fra etablissementet, som Biden, ofte driver en overbeskyttet og lite proaktiv valgkamp. Vi ser nå at Biden-allierte er i ferd med å motmobilisere. Det trengs, for Biden driver en gammeldags valgkamp. Han er altfor lite på hugget på flere fronter, inkludert mediamessig, sier Mjelde.

- Elizabeth Warren klatrer fordi hun driver den generelt beste valgkampen. Hun har et budskap om endring som treffer den rastløse grasrota i partiet, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde til Nettavisen. Foto: AFP

«Fem tegn på at Elizabeth Warren vinner»

En av Joe Bidens største konkurrenter nå er Elizabeth Warren, som gjør det bedre og bedre på målingene. I en ny måling denne uken var det henne, og ikke Joe biden, som lå best an til å slå president Donald Trump i et tenkt presidentoppgjør i 2020.

Hun får også stadig mer positive presseoppslag i USA, som i denne saken: «Fem tegn på at Elizabeth Warren vinner den demokratiske primærvalget».

- Elizabeth Warren klatrer fordi hun driver den generelt beste valgkampen. Hun har et budskap om endring som treffer den rastløse grasrota i partiet. Hun er allment kjent. Hun har rikelig med penger å drive valgkamp for. Og – ikke minst – hun er overlegent godt organisert.

- Forarbeidet Warren har gjort når det gjelder intern nettverksbygging i partiet de siste årene, ja, det minner om måten John F. Kennedy sikret seg nominasjonen på, sier Mjelde.

Han sier det akkurat nå står mellom Biden og Warren.

- Men dette forblir ganske åpent inntil de første delstatene har stemt. John Kerry i 2004 og både McCain og Obama i 2008 kom i siget seint, men godt. Spesielt Kerry og McCain evnet en formidabel snuoperasjon i siste liten, før nominasjonsvalgene begynte. Så resten av 2020-feltet kan ikke avskrives enda, sier Mjelde.

