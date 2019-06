Varslet fyrverkeri på Akershus-kaia klokka 22.40: Fikk drøss med irriterte kommentarer tilbake

Brannvesenet varslet et ti minutters fyrverkeri fra et stort arrangement på Søndre Akershus-kaia. Responsen lot seg ikke vente på av irriterte naboer.

Litt over klokka halv ti informerte brannvesenet at et stort arrangement avholdes på Søndre Akershus-kaia torsdag kveld.

I den anledning skulle det fyres opp fyrverkeri mellom klokka 22.40 og 22.50.

- Alt er godkjent, skrev Oslo 110-sentralen på Twitter.

Alt utenom vreden fra brukerne i kommentarfeltet.

«Blir vekket til dette IGJEN»

- Jamen så si nei til den helvetes driten da for faen, skrev komiker Einar Tørnquist som svar til opplysningen.

Da Nettavisen var innom Twitter-siden til brannvesenet like før klokken 23, hadde en rekke brukere kommentert hva de synes om saken.

Flertallet tok Tørnquists parti og kunne ikke skjønne hvorfor 110-sentralen tillot fyrverkeri andre dagen på rad.

- Fint med to dager på rad vel.. Det er ukedag og nærmere midnatt. Jeg har eksamen i morgen og blir vekket til dette IGJEN. Hunden er fortsatt like redd fyrverkeri i dag som i går og passet ikke så bra etter å ha brukt hele dagen på å roe han ned etter tordenen heller, skriver en annen bruker.

Dette var som nevnt andre kveld på rad at Oslo-boere ble forstyrret av fyrverkeriet.

- Dette var voldsomt

Det er ikke bare på Twitter at irritasjonen brer seg. Både Oslo-politiet og Brann- og redningsetaten har fått mange henvendelser fra frustrerte Oslo-boere på grunn av fyrverkeriet.

- Vi har fått ganske mange telefoner hit også, for å si det sånn. Det tar jo bare åtte minutter, men dette var voldsomt, da. Vi sitter på Lysaker og hører det ganske godt her, sier Morten Grimstad i Brann- og redningsetaten til Nettavisen torsdag kveld.

Også operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo-politiet forteller at de har fått mange telefoner fra publikum.

- Men det er lite vi får gjort. Det er kommunen og brannvesenet som har godkjent dette. Du får høre med dem hva begrunnelsen er, sier Iversen til Nettavisen.

Nor-Shipping 2019

Brannvesenet har imidlertid kun godkjent den branntekniske delen av fyrverkeriet, understreker Morten Grimstad.

Fyrverkeriet i Oslo sentrum både onsdag og torsdag kveld skal være skutt opp i sammenheng med messen Nor-Shipping 2019. Tidligere denne uken ble det kjent at Viking Cruises droppet dåpen av skipet Viking Jupiter som etter planen skulle foregått under messen, som følge av dødsulykken i Budapest forrige uke.

Ifølge Dagens Næringsliv gikk messens festkonsert med Sissel Kyrkjebø, Andrea Bocelli, A-ha og Sølvguttene likevel sin gang.