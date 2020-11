Våt høst på Østlandet skaper flomproblemer

Mye nedbør har ført til flom i flere vassdrag på Østlandet. Farevarselet ligger på oransje nivå flere steder.

I oktober kom det dobbelt så mye nedbør på Østlandet som normalt for måneden. Dette har ført til stor vannføring både i Glomma og i mindre elver som renner til Mjøsa og Øyeren – og påfølgende høy vannstand i begge sjøene, melder varsom.no.

I tillegg har et problem med en luke ved Sarpsfossen dam ført til uvanlig høy vannstand i Mjøsa og Øyeren. Under arbeidet med å reparere flomluken har NVE gitt tillatelse til at vannstanden skal kunne øke både i Mjøsa og i Øyeren.

Det har vært gult varslingsnivå for både Mjøsa og Øyeren siden 29. oktober.

Haldenvassdraget

Den uvanlig nedbørsrike oktobermåneden har også ført til svært stor vannføring og høy vannstand i magasinene i Haldenvassdraget.

Vannstanden ved Lierfossen og Lundsfoss, som begge ligger nord i vassdraget, har allerede passert størrelsen på flommen i 2000.

For Haldenvassdraget ble varselet oppgradert til oransje nivå 2. november.

Onsdag innvilget NVE søknaden fra Haldenvassdragets brukseierforening om å holde tilbake vann i alle magasinene, slik det også ble gjort under flommen i vassdraget i 2000.

Mossevassdraget

Det er også høy vannstand i Vansjø i Mossevassdraget.

Ifølge NVE reagerer Vansjø svært tregt på endring i nedbør, og nådde flomtoppen først onsdag, selv om det ikke har regnet siden mandag morgen.

Det ble varslet flom på gult nivå for Vansjø tirsdag. NVE opplyser at det tappes for fullt gjennom både flomluke og kraftverk i Mossevassdraget.

