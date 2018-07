Våteste juli siden 1994 - 291 prosent mer regn enn i fjor

I dag ble det satt rekord i nedbør i juli - 291 prosent mer regn ble registrert på Svalbard enn på samme tid i fjor.

Men tørken skaper krise på Østlanden kan Meteorologene melde om nedbørsrekord i juli.

I dag ble det målt rekord for julinedbør i Ny-Ålesund på #Svalbard: Med 81,6 mm så langt i juli røk altså forrige rekord for hele juli fra 1994 som var på 79,4 mm Mens Sør-Norge tørker!, skriver meteorologene på Twitter.

- Det ble ny julirekord i Ny-ålesund, sier Meteorolog, Eldbjørg Moxnes til Nettavisen.

Hun forteller videre at det aldri har blitt målt så mye nedbør på Ny-Ålesund siden værstasjonen ble satt opp.

- Siste rekord var i 1994. Det settes stadig rekorder på Svalbard, enten det er en økning i temperatur eller nedbør. Og nå er rekorden satt før vi er ferdig med juli, så rekorden kommer til å bli større når juli er over, sier hun.

Moxnes mener noe av forklaringen ligger i at høytrykket over Sør-Norge har blokkert for lavtrykkene, og da har høytrykkene gått nordover mot Svalbard.

- Det er 291 prosent mer nedbør på Ny-Ålesund i år enn i fjor. Det har vært dårlig vær og vått der hele sommeren Det er er et paradoks at det er vått der og veldig tørt her, sier hun.

I dag ble det målt rekord for julinedbør i Ny-Ålesund på #Svalbard: Med 81,6 mm så langt i juli røk altså forrige rekord for hele juli fra 1994 som var på 79,4 mm 💧 Mens Sør-Norge tørker! Bildene fra Svalbard er tatt av Torgeir Mørk. pic.twitter.com/T4GfM6m5DP — Meteorologene (@Meteorologene) 24. juli 2018

Regn til helga

Her i sør ville en regnbyge vært etterlengtet. Nå ser det ut som om vi får nedbør til Norway Cup og Dana Cup.

Frem til fredag kommer det til å fortsatt være tørt østafjells med temperaturer over 30 grader enkelte steder.

- Men det blir ikke kaldt. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader, kanskje mer, sier hun til Nettavisen og legger til:

- Fra fredag og over helgen vil vi byger med fare for torden, samt noe variasjon fra byger til kraftige byger på Østlandet.

Nedbøren som er meldt tirsdag, vil komme sør for Stad, og det begynner å regne fra tirsdag formiddag og litt gjennom natten.









Det er først og fremst i Rogaland og Hordaland mesteparten av nedbøren vil komme. Mens det i Bergen er meldt relativt beskjeden nedbør med opp til 4,2 millimeter, kommer det opp til 13,8 millimeter nedbør i Stavanger-området, ifølge Yr.

På #VestlandetsørforStad er det ventet såpass mye nedbør i dag at skogbrannfaren vil avta midlertidig. #Østafjells er det fortsatt knusktørt! pic.twitter.com/DLarfFfHS2 — Meteorologene (@Meteorologene) 24. juli 2018

Også i Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal vil det komme nedbør gjennom dagen, men i mer beskjedne mengder sammenlignet med Rogaland.

Den varslede nedbøren får foreløpig ikke noen konsekvenser for skogbrannfaren, som på Vestlandet sør for Stad fremdeles regnes som stor.

Sjekk badetemperaturene

Badetemperaturene går fra 14 til 26 grader over hele landet. ikke overraskende er det kaldest i vannet i nord, mens i sør - på Øiungen i Hedmark er det målt 26 grader i vannet.

Se badevannstemperaturene her

Endelig! I dag blir det etterlengta regn i de knusktørre områdene på #VestlandetsørforStad 🌧️ pic.twitter.com/yT118CWNpR — Meteorologene (@Meteorologene) 24. juli 2018

