Vått og grått på Østlandet - så faller temperaturene landet over

Det er vått på Østlandet, mens Vestlandet og Midt-Norge slipper lettere unna. I Nord synker temperaturene.

- Det blir ikke store endringene i været de første dagene. Det er fremdeles Østafjells som må ta støyten med nedbør, mens i vest og Midt-Norge kommer man mer i le, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt, Geir Ottar Fagerlied til Nettavisen mandag morgen.

I starten av uken har vi det beste været i Trøndelag og Nordland, der det holder seg ganske tørt de neste dagene.

- Østlandet, Troms og Finnmark får mest nedbør. I Troms og Finnmark er det pålandsvind og snøbyger, mens Østlandet får det mildt.

Mer regn i øst tirsdag

Også på Vestlandet blir det mildt, men med langt mindre nedbør de fleste steder, men i Rogaland kan det falle mellom 10 til 15 millimeter mandag.

- I dag er det ventet 10 til 15 millimeter med nedbør sør for Oslo, mens det nord for Oslo ikke blir mer enn 0 til 5 millimeter. Når du kommer til Otta er det oppholdsvær.

På Vestlandet er det lite nedbør også tirsdag. I Troms og Finnmark kommer det opptil 10 millimeter nedbør.

Oversikten viser værprognosene i noen norske byer de neste tre dagene. Foto: Skjermdump/Yr.no

Tirsdag blir det enda litt våtere Østafjells - mellom 15 og 20 millimeter. I Nord-Norge synker temperaturene og mens nedbøren kommer med noe regn mandag blir det snøbyger tirsdag.

- Temperaturene er på vei nedover - ned til fem til ti minusgrader torsdag, forteller Fagerlid.

Værskifte mot helgen

Kaldere blir det i stort sett hele landet mot slutten av uken. En nordavind vil da gjøre at temperaturene faller, særlig på Østlandet, fortalte meteorolog Martin Granerød Nettavisen lørdag. Skydekket letter både i øst og i vest, og mens vi stort sett ikke havner mer enn noen få grader under 0, kan temperaturene falle til under minus 10 utsatte steder.

- Fredag får vi et skifte i været og da blir det tørt og kaldt i øst. Det blir ganske fint vær og det kan jo være en trøst nå, sier Fagerlid til Nettavisen.

Farevarsel

Farevarselet på gult nivå om is i Troms som ble utstedt lørdag gjelder per nå frem til mandag ettermiddag. Her heter det blant annet at isen kan være vanskelig å se.

- Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger, er rådet.