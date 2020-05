Vebjørn Selbekk: - Dette svir voldsomt for KrF

KrF tapte på de fire viktigste punktene i dagens votering om bioteknologiloven på Stortinget.

STORTINGET (Nettavisen): Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sier til Nettavisen etter voteringen i Stortinget at dette gjør vondt for KrF.



- Dette svir voldsomt for KrF. Her snakker vi om hjertesaker, hjerteblodet for partiet, også det at mennesker med Downs syndrom skal få muligheter til å bli født. Dette hadde ikke skjedd hvis Frp hadde gått ut av regjeringen, sier Selbekk.

Dagen-redaktøren kom også med en klar oppfordring til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

- Nå er det bare å brette opp ermene og få frem KrF-politikk. Man må ta med seg at det var et samlet parti som klarte å markere seg, selv om man gikk på et nederlag i dag. Det er noe som teller positivt, selv med nederlaget i dag, er den klare meldingen fra Selbekk.

- NEDERLAG: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er helt klar på at endringene i bioteknologiloven svir for KrF. Foto: Heidi Schei Lilleås (Mediehuset Nettavisen)

Flere endringer

Tirsdagens vedtak i Stortinget betyr at det blir tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer på fostre tidlig i svangerskapet.

Det var i utgangspunktet Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet som gikk sammen for å sikre flertall for endringene i en fullsatt sal, hvor det var satt opp pleksiglass til 225.000 mellom stolene for å sikre smittevernet.

Ropstad: – Et stort tilbakeskritt for likeverdet

- Dette er et stort tilbakeskritt for likeverdet i 2020, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter voteringene i bioteknologiloven.

- KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn, og en lov som sikrer barns rettigheter. Slik loven nå ligger, så har vi ikke klart det, skriver Ropstad i en SMS til NTB.

Eggdonasjon, blodprøven NIPT og assistert befruktning for enslige kvinner ble vedtatt i Stortinget tirsdag.

SKUFFET: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad etter at Stortinget har behandlet endringer i bioteknologiloven tirsdag. Foto: (NTB scanpix)

- Vi visste at vi hadde noen muligheter til å få flertall, fordi Frp stilte sine representanter fritt. KrF har kjempet helt til siste stemme nå var talt, skriver Ropstad.

- Mange har engasjert seg for et samfunn med plass til alle. Erfaringene fra Danmark og Island viser at med massiv leting etter diagnoser, blir det knapt født barn med Downs syndrom. KrF ønsker ikke samme utvikling i Norge, forklarer Ropstad.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan var også skuffet, og hadde følgende å si til Nettavisen etter nederlaget:

Barne- og familieministeren forventer å se at partiene som gikk sammen for flertall, tar det store ansvaret.

- Nå som denne loven vedtatt, er det avgjørende at vi ser et langt større engasjement fra disse partiene når det gjelder nøytral og god veiledning til gravide og hjelp og avlastning til familier som har barn med ekstra omsorgsbehov. Med så drastiske lovendringer følger et stort ansvar med å følge opp, skriver partilederen.

