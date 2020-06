Vebjørn Selbekk raser mot hijab-forslag: - Jeg håpet de lærte sist

Den kristne redaktøren slakter forslag til KrF-program.

Et utvalg i KrF foreslår partiet skal gå til valg på at politi og fagdommere skal få bruke religiøse symboler og hodeplagg som en del av uniformen.

Dette får redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisa Dagen til å se rødt.

Tirsdag har Dagen publisert en kronikk der redaktøren går hardt ut mot KrF-forslaget.

- Uansett hvordan man snur og vender på det, så er og blir hijaben et underkastelsesmerke under den muslimske guddommen. Det er et unaturlig symbol å bli møtt av foran i en rettssal eller når man har med politiet å gjøre, skriver Selbekk.

- Et usedvanlig dårlig forslag

Overfor Nettavisen utdyper Selbekk sitt syn:

- Det er et usedvanlig dårlig forslag. Vi hadde en grundig debatt om hijab som del av politiuniformen for dommere for noen år siden. Jeg hadde håpet de lærte av den debatten, sier Selbekk.

Det ble i 2009 kraftig bråk da den rødgrønne regjeringen sendte ut en pressemelding om at hijab skulle tillates som en del av politiuniformen. Debatten endte med at forslaget ble lagt til side.

- Da var det bred politisk enighet om at man ikke ønsker dette her. Dette blir et problem for KrF. Grunnfjellet til KrF er langt mer islamkritisk enn en del av dem på tillits- og folkevalgtnivå. Man må gjerne kjempe for et livssynsåpent samfunn. Folk må gjerne gå med hijab i det offentlige rom. Men når det gjelder politi og dommere, må det være et unntak. Det krever en enorm uavhengighet. De representerer statens voldsmonopol og rettsvesenet vårt. Det må være en fullstendig grad av uavhengighet. Uansett hvordan du snur på det, er hijab et underkastelsesplagg. Man skal ikke trenge å møte det, sier Selbekk.

- Et stort bispekors blir også et problem

Noe av tanken med forslaget er likhet mellom religioner, og at kristne symboler i dag kan snike seg inn både hos politiet og domstolen.

- Hva tenker du om andre symboler?

- Nå er det ikke snakk om noen store kors i norske rettssaler, men man har et lite kors på riksvåpenet vårt. Det er vel det eneste som er av den typen symboler. Det har med en lang kulturarv i Norge å gjøre. Er du en dommer og kommer med et stort bispekors, blir det også et problem, sier han.

- Kan dette ha endret seg siden forrige gang det ble bråk?

- Det blir ikke noe enklere enn forrige gang. Man hadde jo dette Stålseth-utvalg som foreslo det i 2013, da utvalget la frem sin rapport. Da ble det skutt ned samme dag som innstillingen ble lagt frem, av den daværende kulturminister Hadia Tajik, som også var Norges første muslimske statsråd. Siden har det vært et ikke-tema. Opinionen har vel utviklet seg enda mer kritisk retning mot denne typen forslag. Dette forslaget bør KrF skrote med en gang.

