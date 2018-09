Vebjørn Sand har malt Fabian Stang: - Du har dessverre fått til nesa også

Fabian Stang får se kjempe-portrettet av seg selv for første gang.

HØYRES HUS (Nettavisen): I 6. etasje hos Høyres Hus har tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang fått plass i foajéen.

Det er Vebjørn Sand som har fått oppdraget fra Oslo Høyre.

Maleriet viser en svært avslappet 63-åring.

- Jeg synes dette er noe av det fineste jeg har gjort, og jeg har jobbet med et siden i fjor sommer, sier Vebjørn Sand i videoen.

- Det er jo noe plass på utsiden av bygget også, kommenterer Fabian Stang humoristisk.

- Dette er et bilde det hadde vært morsomt at mange så, fortsetter kunstneren som mener det er «et bilde som lever et liv utover Fabian».

- Du har dessverre fått til nesa også, kommenterer Stang.

- Jeg føler at det har blitt et bra og morsomt, levende og dynamisk bilde, sier Sand.

Nettavisen avventer en tilbakemelding fra Oslo Høyre på prislappen på kunstverket.

Vebjørn Sand har avbildet tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang i en svært avslappet positur.

