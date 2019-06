Ved teknisk etasje på Nasjonalmuseet må arbeiderne stå på kne å jobbe: – En skam

- I alt for mange år har signalet til arbeidsfolk vært at de skal ned: Ned i lønn, ned i levestandard, ned i arbeidsvilkår. Da er det logisk at sluttresultatet blir en etasje der de må ned på kne for å kunne gjøre jobben sin.

Neste år skal det nye Nasjonalmuseet ved Aker brygge stå ferdig. Tidligere har arbeidere ytret bekymring for at taket i teknisk etasje er så lavt at det ikke er mulig å stå oppreist. Nå reagerer også LO i en artikkel hos Vårt Oslo.

- I bygget kommer Norges største tekniske horisontale etasje. På det laveste er høyden 165 centimeter. Det betyr at de som skal vedlikeholde og drifte museet ikke kan gå oppreist. Arbeidere som har bygd etasjen er blitt sykmeldt, og det er kjøpt inn massasjestoler for at de skal holde ut jobben. Det synes jeg er en skam, sier rådgiver i LO, Jonas Bals til VårtOslo.

- Signalet har vært at arbeidsfolk skal ned

Han forteller avisen om flere tilfeller der det er spart inn på sikkerheten, og der han mener vedlikeholdet blir dyrere på sikt. Han mener forholdene ved Nasjonalmuseet viser hvordan samfunnet ser på arbeidsfolk og fagarbeid, skriver avisen.

- I alt for mange år har signalet til arbeidsfolk vært at de skal ned: Ned i lønn, ned i levestandard, ned i arbeidsvilkår. Da er det logisk at sluttresultatet blir en etasje der de må ned på kne for å kunne gjøre jobben sin, sier Bals.

LO-koordinator Oyvind Helle forteller at de ikke har vært med fra starten av prosjektet, og sier det klart er uheldig med slike forhold.

- Vi har fått gjort en god del tilpasninger for at den tekniske etasjen skal bli en bedre arbeidsplass. Vi har fått godkjent å bruke hjelmer som ikke er like høye som de tradisjonelle. Vi har fått anskaffet en lav stol med hjul som kan brukes i teknisk etasje, og vi har egen osteopat, forteller han.

- Ikke en etasje

Prosjektdirektør Steinar Støre i Statsbygg sier til Nettavisen at sikkerheten på etasjen er god.

- Ja, det er helt sikkert. Det er klart at en rekke forhold har krevd tiltak og vi har blant annet hatt evakueringsøvelser, vi har sikret telefondekning der nede og det er ikke lov til å jobbe der alene, fortsetter Støre.

Overingeniør Camilla Kile i Statsbygg forteller Nettavisen at hun vet det har vært rapportert inn skader til NAV, og at hun ikke har fått rapportert inn sykefravær etter arbeid i denne etasjen.

Ifølge kommunikasjonsleder Birgitte Bye i Statsbygg er takhøyden 189 cm, men på grunn av monterte rør er den lavere noen steder. På det aller laveste skal det være 107 centimeter. Bye forklarer at det ikke er et rom, men en horisontal teknisk sjakt for å føre frem infrastruktur i bygget, og det finnes et teknisk rom i en etasje under. Når Statsbygg overrekker bygget til Nasjonalmuseet høsten 2019 vil ikke arbeidere jobbe i denne tekniske mellometasjen, påpeker hun.

- Men jeg tror det er viktig å påpeke at dette ikke er et sted der folk skal være og jobbe, men har mulighet for å gå inn ved reparasjoner og annet, sier Bye.

Varsel

Også i høst ble der slått alarm om teknisk etasje på nye nasjonalmuseet. Da sa tillitsvalgte hos entreprenøren Caverion at det var farlig å jobbe på etasjen og i et internt varsel som Statsbygg ga Dagbladet innsyn i kom det frem at ansatte hadde kommet med bekymring om at de ved brann ikke hadde tro på å komme ut i live. Ifølge Dagbladet har titalls arbeidere jobbet samtidig i den tekniske etasjen på det meste.

Ledelsen i Caverion sa da til Dagbladet at sikkerheten var tilfredsstillende.

- Statsbygg er en seriøs utbygger og det er tilrettelagt med gode varslingsrutiner og systemer, samt at det kontinuerlig gjennomføres vernerunder der eventuelle avvik blir avdekket og utbedret. Alarmsystemer og rømningsveier er godt ivaretatt, skrev Roar Andersen, direktør for forretningsutvikling i Caverion Norge i en e-post til Dagbladet.