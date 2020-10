Vedder på hvem som går først av Solskjær og Støre

Forfatter mener krisen for Arbeiderpartiet er større og mer alvorlig enn mange vil innse.

OSLO (Nettavisen): Forfatter og historiker Aage G. Sivertsen har jobbet i fire år med sin nye bok om Arbeiderpartiet, «Arbeiderpartiets maktspill. Veien, sannheten og spillet».

Tirsdag møtte Sivertsen Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum i en direktesending i Nettavisens redaksjon, der han snakket om den alvorlige situasjonen i partiet.

- Jeg tror situasjonen i dag eller i høst er mer alvorlig enn folk flest vil innse, og kanskje også Arbeiderpartiet, sier Sivertsen i intervjuet.

- Frykter at de kan falle

Han tror Arbeiderpartiets oppslutning kan komme til å rase ytterligere, etter flere dårlige meningsmålinger de siste månedene. I Nettavisens oktobermåling fikk partiet en oppslutning på 20,9 prosent, kun ett prosentpoeng foran Senterpartiet.

- Man kan diskutere hva som er problemet, og hvordan man skal gå videre. Men jeg frykter og tror at worst case så kan Arbeiderpartiet falle enda noen prosent. Ikke fra 24 prosent, men fra rundt 20 prosent som de ligger på nå, pluss-minus, sier han.

Sivertsen kommer også med et veddemål om Ap-leder Jonas Gahr Støre:

- Hvis de faller ned mot 15-17 prosent, så kan man kanskje sette inn et veddemål på hvem går først av Ole Gunnar Solskjær og Jonas Gahr Støre, sier Sivertsen.

MAKTSPILLET: Forfatter Aage Sivertsen har gitt ut bok om maktspillet i Arbeiderpartiet, og møtte tirsdag Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum til intervju. - Det står dårligere til med Ap enn mange vil innse, sier Sivertsen.

- Kan satse en drink på det

Solskjær er som kjent manager for Manchester United, og har også en utsatt posisjon som Ap-lederen, etter dårlige fotballresultater den siste tiden.

- Hvem går først, Solskjær eller Støre?

- Solskjær er jo litt i flyten akkurat nå. Det kan man ikke akkurat si om Støre. Men jeg kan satse en drink på at Støre går først, sier Sivertsen, som antyder at Støre kan måtte gå av som partileder allerede før jul.

- Litt alvor oppe i alt, la oss glemme Solskjær litt. Det er alvorlig for Arbeiderpartiet fordi at det stadig går nedover, sier han, og viser til en annen sak som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden: Ap-profilen Jan Bøhlers overgang til Senterpartiet.

VEDDEMÅL: Sivertsen vedder på at Støre må gå av som partileder før Ole Gunnar Solskjær må gå av som manager for Manchester United. Støre har ledet Arbeiderpartiet siden 2014, og er partiets statsministerkandidat.

- Det er jo et selvmål

Bøhlers partibytte som har ført til et voldsomt raseri hos flere i Arbeiderpartiet, og Bøhler har av enkelte blitt kalt en sviker.

- En ting er at han forlater partiet, men hvordan reagerer partiet på at de mister et såpass sentralt medlem. Det er helt opplagt at Jan Bøhler har gjort ting som ikke er populært i Arbeiderpartiet, og han har sikkert gjort ting som han ikke burde ha gjort. Men derfra til å reagerer på den måten som de gjør og har gjort, det er jo et selvmål, sier Sivertsen i intervjuet, og legger til:

- En ting er at de har mistet en person som i utgangspunktet er populær, men når de da i tillegg begynner å kjefte på ham etter at selvmålet er sluppet inn, det blir feil.

- Må erkjenne overtramp

Sivertsen mener det går en rød tråd gjennom Aps historiske maktspill, fra Martin Tranmæl i mellomkrigsårene til og med Jan Bøhlers exit.

Han viser til det han mener har vært flere overtramp i partiet, fra Einar Gerhardsen og Haakon Lies tid i partiet - og fram til varslene om seksuell trakassering de siste årene.

- En ting er de overtrampene som har skjedd, men noe annet er å erkjenne dem. Hvis man ikke kan erkjenne at det har vært overtramp, for det har de nemlig store problemer med å gjøre, så er det også vanskelig å finne en løsning på problemet, sier forfatteren i intervjuet.

