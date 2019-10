Sp-lederen synes det er illustrerende for regjeringens politikk at de bare legger ned én ny bomstasjon neste år.

STORTINGET (Nettavisen): I statsbudsjettet for 2020 kommer det fram at regjeringen vil legge ned én ny bomstasjon neste år, på E136 mellom Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal.

Mens de på fire andre strekninger vil redusere bompengene.

Samtidig dropper regjeringen, med Frp i spissen, det varslede skattefradraget for folk med store utgifter til bompenger.

Det får Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, til å reagere.

- Det gjentar seg at Frp øker bompengene, sier Vedum til Nettavisen etter å ha hørt finansminister og Frp-leder Siv Jensen presentere statsbudsjettet i Stortinget.

- Kursen er helt tydelig

I statsbudsjettet foreslår imidlertid regjeringen å øke bevilgningene til reduserte bomtakster utenfor byene, fra 850 til 1,4 milliarder i 2020.

Men Vedum mener finansministeren snarere øker bomregninga til flere.

- Det var ni milliarder i bompenger i 2013, og 13 milliarder i år. Og så ser vi i budsjettet for neste år når det gjelder riksveiinvesteringer så vil statens andel øke med 500 millioner kroner, mens bompengefinansieringen skal øke med én milliard kroner. Så kursen er helt tydelig, fastslår han.

NORGESREKORD: - Frp har jo satt norgesrekord i å åpne bomstasjoner og så legger de ned noen, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

I samferdselsbudsjettet økes bompengeandelen fra 19 til 20,7 prosent for riksveiene. Men anslag eller prognoser for hvor mye bompenger som skal betales inn, er fraværende.



- Regjeringen vil legge ned én ny bomstasjon neste år. Hva tenker du om det?

- Det illustrerer hele poenget. Frp har jo satt norgesrekord i å åpne bomstasjoner og så legger de ned noen. Og selvfølgelig vil det bli lagt ned noen bomstasjoner nå, siden de har vært oppe over en tid. Så det er ikke en bragd, sier Vedum.

Fra før av er det kjent at bomstasjonen ved Svinesund blir fjernet neste år.

- Skulle jo bli gratis

Senterparti-lederen sier han særlig reagerer på at regjeringen dropper fradraget for høye bompengeutgifter.

- Det har vært Stortingets vilje at de som har høye bompengeutgifter skulle få fradrag for det, og det har dessverre blitt stoppet. Jeg mener at et godt og målrettet pendlerfradrag er noe av det beste du kan gjøre. Da skjermer du spesielt de som kjører ekstra mye, og det er det mange som gjør, sier Vedum til Nettavisen.

- Hva tenker du da om at Frp går høyt ut og sier at bompengene ikke skal økes?

- Det er jo sånn Frp har gjort det. De lovet jo at det skulle bli gratis på alle landets bomstasjoner når de kom i regjering. Og så vet alle at det er blitt mer og mer. Vi i Senterpartiet har løftet fram det med pendlerfradrag, og å sørge for at man får mer trekk på skatten. Da hjelper du de som har størst utgifter, og det gjør dessverre ikke regjeringen, sier han.

- Dårligere tjenester

Vedum reagerer også på nyheten fra statsbudsjettet om at skattekontorene legges ned. 227 skattekontor skal flyttes inn under den statlige forvaltningen.

- Skattekontorene er rundt omkring i hele Norge. Det er nært folk og arbeidsplasser som er spredt rundt om i landet. Det skal de konsentrere om noen få plasser, og da vet vi at det blir mer byråkratisk, mindre fleksibilitet og mer strømlinjeformet - og det skaper dårligere tjenester for folk, hevder han.

- Så du er ikke så fornøyd med så mye i dette budsjettet?

- Selvfølgelig er det bra ting i et sånt budsjett, men så er det retningen som er den samme. Nesten alle de statlige reformene er sentralisering, og så ser man av erfaring at det fører til byråkratisering, sier Vedum.