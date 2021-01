Vedum forsvarte bensin- og dieselbiler: Kort tid etter forsvant dette fra nettsiden

På partiets nettsider sto det at Senterpartiet ønsket null fossilbiler fra 2025. Kort tid etter Trygve Slagsvold Vedums dieselutspill er nettsiden slettet.

Med brask og bram parkerte Trygve Slagsvold Vedum sin dieselslukende bil midt i Oslo sentrum og erklærte at han ikke ville være med på nullutslippssoner i Oslo. Det går utover vanlige folk som ikke har råd til å kjøpe seg nye elbiler, fortalte Vedum.

– Budskapet fra regjeringen er at man skal forby visse typer biler i deler av byen. Byrådet har støttet akkurat det samme. Det mener vi er grunnleggende feil, sier Sp-lederen, og spør:

– Hvem er det som typisk kjører den gamle Toyotaen? Det er ofte de som har dårligst råd, sa Vedum til Aftenposten.

Plutselig forsvant klimapolitikken

Utspillet kom som et svar på at regjeringens nye klimaplan åpner opp for nullutslippssoner i byer. I Oslo har byrådet lenge ønsket å innføre slike soner. I praksis betyr det at i enkelte områder får du ikke lov å kjøre dersom du bruker bensin- eller dieselbil.

Det var bare et problem: Senterpartiets offisielle politikk la opp til null salg av bensin- og dieselbiler fra og med 2025.

I Senterpartiets 20 forslag til en sterkere klimapolitikk publisert på nettsidene 8. oktober 2020, går partiet inn for:

«Alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler».

Men når Nettavisen forsøker å gå inn på siden tirsdag 26. januar er nettsiden slettet. Nå står det bare: «Her var det ingen verdens ting...» Innholdet finner vi frem via «WayBack Machine», et verktøy som lagrer nettsider.

Les Sp-lederens svar lengre ned i artikkelen.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) reagerer kraftig på Senterpartiets fremtreden i saken. Han mener de fører velgerne bak lyset.

– Veldig mange av Senterpartiets utspill er i strid med med partiets program og voteringer i Stortinget. Når Sp nå sletter sine egne nyhetsoppslag, så viser det at de selv er klar over det og forsøker omskrive historikken. Det bør folk merke seg. Det er direkte løgn, sier han til Nettavisen.

Han mener det er konsekvent at Senterpartiet utgir seg for å selge en annen politikk enn den de egentlig står for.

– Forrige uke opplevde vi det samme, da Sp plutselig var mot forbudssoner i Oslo. Men de «glemte» å fortelle journalistene at de i Oslo bystyre hadde stemt for å innføre de samme forbudssonene, sier Solvik-Olsen.

I programmet til Oslo Senterparti går også partiet inn for en ambisjon at det byen blir blant de første til å kun selge nullutslippsbiler.

– Dersom de nå er uenig med seg selv, så bør de endre programmet, ikke forsøke slette dokumentasjon på sin egen politikk. Vi har sett tilsvarende dobbeltspill i avgiftspolitikken, hvor de later som om avgiftene skal ned ved å foreslå noen ører i kutt pr liter, men samtidig var de imot reduksjon i årsavgift som FrP fikk kjempet gjennom. Sannheten er at bilistene vil få en kraftig avgiftssmell dersom SP får flertall for en rødgrønn regjering i landet.

– Ikke peiling hvorfor

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum svarer at han ikke vet hva som er skjedd, og antar at det er en oppdatering av nettsidene. Men han erkjenner at formuleringen i partiets punktliste var uheldig. Den vil ikke være med i fremtidig politikk, garanterer han.

– Jeg har ikke peiling på hvorfor den er borte. Men den formuleringen er veldig misforstått. Det punktet er tatt rett ut av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens formulering da han la frem Nasjonal transportplan. Det er han som skrev den først, sier Vedum til Nettavisen.

Han garanterer at Senterpartiet ikke vil støtte noe forbud mot nysalg av bensin- og dieselbiler, og mener nullutslippssoner er ikke veien å gå.

– Det blir ikke forbud. Vi vil gjerne bidra til at folk kjøper lavutslippsbiler. Men det mest effektive tiltaket er å bruke mer biodrivstoff. Det går ikke utover dem som ikke har råd til å kjøpe seg ny bil.

Sp-lederen understreker at det er fint at folk kjøper elbil, men at det ikke er noe for han - enda.

– Jeg vil bruke opp de bilene jeg har. Det er ikke god klimapolitikk om alle skal kassere sine fungerende fossilbiler. Jeg kommer nok til å kjøpe elbil en gang jeg også, men til mitt bruk fungerer de bilene jeg har veldig godt.

